Ce modele noi lansează BMW în acest an. Avem lista completa de la șeful BMW România

Producătorul bavarez BMW a avut un an bun în 2021, spune Josef Reiter, Managing Director BMW Group Romania. La nivel global, conform datelor, BMW a vândut în 2020 aproximativ 2,3 milioane de automobile. În 2021, marca BMW a vândut exact 2.213.795 de vehicule la nivel global. Cifrele reprezintă o creștere de 9,1% față de anul precedent. Acest rezultat a transformat anul trecut în cel mai bun an de vânzări din istorie al mărcii. Un total de 510.727 de vehicule au fost vândute numai în ultimul trimestru al anului trecut.

Bilanțul anului 2021 pune compania bavareză BMW alături de companii precum Porsche, Lamborghini și Rolls-Royce, cu livrări record anul trecut, în ciuda dificultăților și a întreruperilor de producție din industria auto. Cu un total de 2.213.795 de vehicule la nivel global, BMW intră în categoria companiilor cu un succes enorm pe piața auto, având în vedere situația în care și-a desfăușrat activitatea.

În Statele Unite, BMW a înregistrat un salt major, de 20,8%, la 336.644 de unități de la toate modelele companiei, ceea ce a fost la același nivel cu anul 2019, înainte de pandemie. Nu este surprinzător faptul că linia X de la BMW a reprezentat 60 la sută din totalul vânzărilor.

În Europa, vânzările combinate ale BMW și Mini au crescut cu 3,9 la sută. Interesant este că, în Belgia, BMW a condus piața totală a unei țări din Europa pentru prima dată în istorie.

De asemenea, un contribuitor uriaș la anul record a fost divizia BMW M. A avut 163.542 de vehicule livrate în întreaga lume. Pe acest sement creșterea a fost de 13,4 %, mai mult decât în 2020.

Divizia de performanță a constructorului auto a înregistrat un record istoric de vânzări. Marca bavareză spune că M3 și M4 au înregistrat creșteri uriașe ale cererii, în timp ce X5 M și X6 M au înregistrat, de asemenea, creșteri solide de la an la an. În 2022, iX M60 și i4 M50 vor contribui, de asemenea, la vânzările globale ale BMW M.

Deși un an al crizei generate de pandemie, dar și de criza din China legată de producția de cipuri, BMW a stat bine în 2021 și pe piața românească de profil. Conform Managing Director BMW Group Romania Josef Reiter, anul trecut compania a înregistrat o creștere a vânzărilor substanțială pe piața românească.

„Cu BMW am încheiat anul la același nivel cu principalul nostru concurent în lupta pentru prima poziţie a pieței premium. Foarte important, comparativ cu 2021, avem nu doar o creștere mai puternică decât principalul nostru concurent, dar am câștigat și cotă de piață în segment. Cu 3275 de înmatriculări, a fost al doilea cel mai bun an în vânzări al mărcii după anul record din 2019.

Cu BMW Motorrad continuăm peste 10 ani de creștere consecutivă. MINI a avut, de asemenea, o performanță de vânzări foarte puternică, a doua cifră de livrări din istoria de pe piaţa locală, cu o creştere importantă în vânzări, care a câştigat şi o menţiune și în comunicatul de presă internațional MINI.”, spune Josef Reiter, Managing Director BMW Group Romania, pentru Impact.ro.