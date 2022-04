Ce meserie și-a dorit să practice Roxana Vancea, de fapt. Nu, nu visa să fie asistentă TV

Roxana Vancea a devenit cunoscută după ce a devenit vecina de la Neatza cu Răzvan și Dani. De atunci și până astăzi, viața vedetei s-a schimbat radical, acum dedicându-se complet rolului de mamă. Cum a ajuns fosta iubită a lui Mihai Bendeac la Antena 1 și ce meserie și-ar fi dorit să practice.

Roxana Vancea este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Popularitatea a dobândit-o atunci când a fost aleasă pentru rolul de vecină la matinalul Neatza cu Răzvan și Dani, de pe Antena 1.

Deși atunci când era copil visa să devină profesoară de sport, nu și-a închipuit în nicio secundă că destinul îi va pregăti o carieră în televiziune, ca asistentă TV.

Într-un interviu acordat celor de la Revista Ego, Roxana Vancea și-a amintit cum a început totul. Bruneta s-a prezentat la Neatza cu Răzvan și Dani, după ce prietena ei din facultate a înscris-o la casting.

„Sincer a început dintr-o glumă. Eram la cămin, în primul an de facultate cu prietena mea și la Neatza căutau vecină. Ea a intrat și m-a înscris la casting.

Nu mă uitam la emisiune pe atunci. Când am ajuns la casting și m-au întrebat ce zodii sunt băieții, n-aveam habar. Am avut emoții, am zis o grămadă de tâmpenii din cauza emoțiilor și probabil au zis că-s amuzantă.

Nu ai cum să împaci pe toată lumea. Întotdeauna se găsesc persoane care să te judece, critice, dar nu am băgat în seamă niciodată răutățile ăstea și nici nu am de gând să o fac. Pentru asta există “block.”, a declarat Roxana Vancea, în exclusivitate pentru ego.ro.