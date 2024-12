Ce meserie inedită vrea să aibă Alma, fiica Amaliei Enache: “E fascinată de când era mică!” EXCLUSIV

Amalia Enache are o relație minunată cu fiica ei, Alma, dar și o abordare sănătoasă atunci când vine vorba de modul în care își crește fiica. Vedeta o lasă pe micuță să experimenteze și o susține să fie independentă.

Astfel, aceasta deja este interesată de o anumită meserie, iar știrista ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că fiica ei deja i-a cerut moșului un costum potrivit pentru domeniul de care este fascinată.

Alma deja a predat scrisoarea pentru Moș Crăciun, însă nu a cerut un cadou care se găsește ușor! Micuța este interesată de meseria de spion, astfel că își dorește un cadou care să aibă legătură cu acest domeniu. Amalia Enache, prezentă la lansarea noului număr al revistei Alist, ne-a spus totul despre alegerea fiicei sale:

„Deja a predat lista spiridușilor! Am avut câțiva spiriduși care au venit și au bucurat-o. A avut de trecut 3 probe pentru ca scrisoarea să fie preluată. I-a dat foarte greu Moșului! Își dorește costum de spion, ochelari și ceas de spion. Am rugat-o să detalieze, poate se încurcă Moșul! Cum sunt ochelarii de spion, de fapt? E fascintă de mică de tot ce înseamnă partea de detectiv, de a afla mistere.

Nu este un secret faptul că Amalia Enache a construit o relație de prietenie cu fiica ei, pe lângă cea de mamă și fiică. Vedeta de la Pro TV ne-a mărturisit că ar fi de acord ca fiica ei să devină spion, ba chiar ar susține-o și dacă și-ar dori să plece într-un alt loc la 14 ani, așa cum a făcut și ea:

„Da, bineînțeles că aș fi de acord! Nu îmi este frică de niciun fel pentru viitorul ei. Am încredere în ea. O să fie bine! Și eu mi-am luat lumea în cap, am plecat de la 14 ani fără părinți. La 18 ani eram deja la Timișoara, la facultate. Am ales această meserie care nu este cea mai comodă. Ești mereu plecat! Aș fi foarte bucuroasă să își găsească o meserie care să îi devină misiune în viață. Normal că o las dacă vrea să plece de la 14 ani! Și eu trăiesc la fel de la 14 ani. Părinții mei au rămas la țară, iar acest lucru m-a responsabilizat enorm.”