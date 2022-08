Ce meserie avea Lia Bugnar pe vremea lui Ceauşescu. Fosta iubită a lui Anghel Damian a recunoscut: „Erau sute de fete”

Celebra dramaturgă și scenaristă Lia Bugnar a reprezentat subiect de primă pagină în ultimele săptămâni. Iar asta din cauza sau datorită micilor „modificări” care au loc în viața ei. Deși în prezent se discută cel mai des despre relațiile sale amoroase, puțini știu ce ascunde trecutul fostei partenere ale regizorului Anghel Damian. Ce meserie avea Lia Bugnar pe vremea lui Ceauşescu. Cum a ajuns să profeseze prima dată în actorie.

Meseria neașteptată pe care o avea Lia Bugnar, în perioada comunismului. Numele Liei Bugnar s-a aflat de multe ori pe buzele românilor în ultimele câteva săptămâni. Iar asta din cauza situațiilor tensionate privind despărțirea de regizorul Anghel Damian, care a decis să aibă o relație cu tânăra cântăreață Theo Rose. Talentata scenaristă s-a confruntat cu o mulțime de schimbări pe plan emoțional.

Nu mulți cunosc, însă, ce modificări a suferit parcursul profesional al Liei Bugnar. Știm cu toții că a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la București, secția Actorie, în anul 1995. Află în rândurile următoare cu ce s-a ocupat Lia Bugnar înainte de a-și împlini visul actoricesc, pe vremea lui Ceaușescu.

Potrivit dezvăluirilor făcute de Lia Bugnar în urmă cu mai mult timp, aceasta a profesat ca secretară. Și cum sistemul funcționa doar pe pile, tânăra de atunci a profitat la maximum de el. S-a angajat la IPROLAM, un institut de proiectări laminate, unde, cel puțin la nivel aparent, nu prea se muncea.

Ulterior, Lia Bugnar a fost, pentru o perioadă scurtă de timp, model. Când viața i-a scos în cale o oportunitate de a juca pe scenă, fosta parteneră a regizorului Anghel Damian nu a dat cu piciorul. S-a întâmplat în anul 1990, când a jucat în spectacolul „Adio, femei!”. După cinci ani de zile, Lia Bugnar urma să-și finalizeze studiile la Actorie, în București.

„M-am angajat secretară imediat după ce am terminat liceul, fiindcă am dat examen la limba chineză şi n-am intrat. La actorie ştiam că sunt doar trei locuri şi nu am avut naivitatea să dau examen.

Sistemul de pile era singurul lucru trainic în ţara noastră, pe vremea lui Ceauşescu. Nici nu mi-am pus problema. Aşa că m-am angajat secretară tot printr-un sistem de pile…

Aveam diplomă de stenodactilografie. Eram secretară la IPROLAM, un institut de proiectări laminate. N-am aflat niciodată ce se întâmpla acolo. Mie mi se părea că nimeni nu face nimic. Mai era acolo o doamnă, secretară de-o viaţă, care urma să-mi predea ştafeta.

Am stat un an şi am făcut nişte cafele. Oricum fac o cafea proastă. Şi am dus nişte pahare cu apă. La un moment dat, la începutul lui 1989, cineva i-a zis maică-mii că era un concurs de manechine la UCECOM, un alt complex de litere. Şi mama mi-a zis să mă duc.

M-am prezentat la concurs. Erau sute de fete la coadă. Mi-aduc aminte că pe mine nu m-au mai pus să mă dezbrac. Au zis că nu mai e nevoie şi m-au luat direct. Ceea ce a fost fenomenal, pentru că eram de o pudoare exacerbată. Pe urmă a venit Revoluţia şi locul ăla s-a desfiinţat, dar mă mai chemau din când în când la nişte evenimente.