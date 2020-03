Ce meserie are soția lui Lucian Mândruță. Motivul pentru care au început să discute planurile de criză

În ultima perioadă Lucian Mândruță apare, din ce în ce mai des, în public și a devenit un adăvarat formator de opinie. Cu o activitate intensă pe rețele de socializare, Lucian Mândruță reușește de fiecare dată să surprindă, atât prin părerile sale pe marginea subiectelor de interes general, dar și prin dezvăluirile făcute.

Toată lumea trece prin momente grele din cauza crizei epidemiologice și, din ce în ce mai des, apar tot felul de informații legate de medicii români și, implicit, despre sistemul medical din România care, după toate aparențele, nu ar fi capabil să facă față unei astfel de crize. Într-o postare pe contul său de facebook, în această dimineață, Lucian Mândruță a încercat să arate ce înseamnă meseria de medic, din prisma soțului. Ioana Mândruță, soția jurnalistului, conform declarațiilor de azi ale acestuia, este medic neurolog la un spital din Bucuresti și, după cum decurg lucrurile, jurnalistul spunând că soția sa ”s-a trezit la 6, s-a imbracat, si-a luat boccelutza de criză și a plecat spre spital.”

Mărturiile lui Mândruță sunt, pe cât de sincer, pe atât de dure și. așa cum spune chiar jurnalistul, și-a dorit să tragă un semnal de alarmă referitor la cei care au denigrat în această perioadă medicii din spitalele românești.

” M-am trezit la patru, de grijă. Soţia mea, pe la 6. S-a spălat şi-a făcut bagajul: haine pentru câteva zile, în caz că trebuie să rămână la serviciu mai multe zile şi nopţi. În bagaj intra şi o mască. A primit-o cadou ieri de la cineva. Atât are, una singură. Soţia mea e medic. Lucrează la un spital din Bucureşti. În fiecare zi vede 10, poate 20 de pacienţi. Cum e la neurologie, poate că e mai ferită. Dar dacă unul cu durere de cap ajunge la ea crezând că-i accident cerebral şi de fapt e corona? Asta e întrebarea, şi nu avem un răspuns la ea.

Nimeni nu are. Îmi aduc aminte că acum o lună ne uităm amândoi la televizor la medicii chinezi, înfofoliţi din cap până-n picioare în combinezoane speciale. Şi chiar discutăm: băi, da’ ce organizaţi sunt ăştia, ce isterie… Şi după aia am aflat c-a murit şi-un medic tânăr. Şi ne-a trecut un fior. Ieri seară am început să discutăm planuri de criză. Ce bani mai avem fiecare, pe ce cârduri, şi să ne dăm unul altuia PIN-urile, în caz de ceva… Înţelegeţi? Şi totuşi, azi s-a trezit la 6, s-a îmbrăcat, şi-a luat boccelutza de criză şi-a plecat spre spital. Fără să crâcnească. Fără să se gândească vreo clipă la o alternativă la această datorie. Am vrut să vă spun şi vouă asta. Că poate ţineţi minte până data viitoare când vă înjuraţi doctorii. Mulţumesc.”, a scris Lucian Mândruță pe facebook.