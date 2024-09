Ce meserie are Maria de la Insula Iubirii. Internauții i-au luat în derâdere jobul: “Nu mi se pare o rușine, nu am uitat de unde am plecat”

Maria de la Insula Iubirii s-a reîntors la muncă în patiserie. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, iar înainte de a deveni cunoscută, concurenta a mai lucrat în diverse locuri.

Maria a atras recent atenția pe rețelele sociale, însă nu din motivele obișnuite. Fotografii cu ea lucrând la o patiserie din Brașov au generat o mulțime de comentarii ironice. Deși a devenit cunoscută datorită televiziunii, tânăra nu a ezitat să revină la locul său de muncă obișnuit. Cum le-a răspuns ea criticilor de pe internet?

Ultimul sezon de la Insula Iubirii a fost un adevărat succes, iar printre concurenții care au cucerit publicul s-a aflat și Maria. Deși a participat la show împreună cu partenerul său, Dani Boy, Maria a decis să plece de pe insulă singură. Relația ei cu ispita Marcel a captivat atenția publicului, devenind unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale sezonului.

Maria de la Insula Iubirii a mărturisit că viața ei s-a schimbat considerabil de la revenirea din Thailanda, locul unde a fost filmată emisiunea. Blondina a primit multe oferte de colaborare în mediul online și a adunat o comunitate de 151.000 de urmăritori pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Maria a continuat să lucreze pentru o vreme la joburile pe care le avea înainte de emisiune, inclusiv la un magazin de telefoane și la o patiserie.

Maria a declarat că nu consideră o rușine să muncești și nu înțelege de ce ar trebui să fie criticată pentru joburile sale anterioare la o patiserie și un magazin GSM. Ea subliniază că este mândră de munca ei și nu vede nimic umilitor în a avea un job normal. Deși își dorește să profite de colaborările apărute după emisiune, rămâne cu picioarele pe pământ și nu se lasă afectată de criticile celor din jur, mai ales când știe că nu face nimic imoral.

„Nu mi se pare o rușine să muncești. Am lucrat la acea patiserie o perioadă și la un magazin GSM. Nu înțeleg de ce ar trebui să fiu rușinată de job-ul pe care îl am. Dacă aș fi făcut videochat sau alte lucruri imorale, nu ar fi fost bine. Dacă am un job normal și vreau să îmi fac proprii bănuți, iar nu este bine. Gura lumii nu o astupă nici pământul.Eu sunt mândră de ceea ce fac, nu deranjez pe nimeni, îmi văd de treaba mea și mă întrețin cum pot. Evident că vreau să mă bucur și de colaborările care au apărut odată cu difuzarea emisiunii, dar nu am uitat de unde am plecat și sunt același om. Încerc să nu mă las afectată de părerea lumii, mai ales când știu că nu fac nimic greșit sau umilitor”, a declarat Maria.