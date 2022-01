Ce meserie are mama Mihaelei Rădulescu. Imagine extrem de rară cu Marilena

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Aceasta a reușit să își construiască o carieră spectaculoasă în televiziune, bucurându-se de foarte mulți admiratori. Cu toate acestea, nu mulți știu cum arată și ce meserie are mama ei, Marilena.

Mihaela Rădulescu preferă să fie extrem de discretă atunci când vine vorba despre familia sa. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Felix Baumgartner și s-a mutat la Monaco, unde se simte extrem de bine. Chiar dacă are parte de numeroase proiecte, vedeta nu se vede locuind în România.

Aceasta a moștenit eleganța de la mama ei, Marilena. Mihaela Rădulescu a mărturisit că a încercat să o convingă pe mama ei să locuiască în Monaco, însă femeia nu s-a putut obișnui cu viața de acolo, chiar dacă își adoră fiica și nepotul. Aceasta s-a întors în România pentru a sta alături de prietenele sale.

„După ce a murit tata am ținut-o pe mama mai mult lângă mine, am simțit eu că are nevoie. Am căutat tot felul de motive să stea cu noi la Monaco, să ne gătească, etc.

Acum s-a întors în România unde le are alături pe prietenele ei.”, spunea Mihaela Rădulescu pentru redacția.ro.