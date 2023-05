Ce meserie are Gina Pistol. Sigur nu ştiai asta despre soţia lui Smiley

Gina Pistol este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton. Cu mulți ani de televiziune în spate, fanii o apreciază pentru spontaneitatea și naturalețea ei, atât în viața de zi cu zi, cât și pe micile ecrane. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu care este, de fapt, meseria ei de bază.

Gina Pistol este una din vedetele din România care a rezistat în showbiz, bifând multe colaborări cu marile televiziuni, de-a lungul timpului. Puțini știu însă că proaspăta soție a lui Smiley a ajuns unde este astăzi pe propriile sale forțe, neavând în spate o familie bogată care să o susțină.

Invitată în cadrul podcastului „Fain și Simplu” a lui Mihai Morar, în urmă cu ceva luni, fosta prezentatoare a emisiunii Chefi la Cuțițe a vorbit despre copilăria sa și locurile de muncă pe care le-a avut până să pătrundă în lumea televiziunii.

Prezentatoarea de la Antena 1 a decis să își ia viața în mâini de la o vârstă fragedă, astfel că, după ce a absolvit Școala de Arte și Meserii, nu a continuat studiile, ci a început să muncească. S-a mutat de la Roșiorii de Vede, orașul ei natal, în București, unde a avut mai multe job-uri înainte de a fi model.

„Eu sunt de meserie optician. Veneai la mine cu rețeta și eu tăiam lentila, șlefuiam, dar nu mai este acum… Stai pe un scaun, îți pun un aparat și scot ochelarii. Voiam să devin bijutier. M-am angajat că operator xerox. Am muncit de la 17 ani.

Apoi am lucrat și la un magazin de articole sportive. Fiind la o agenție, luau hostesse. M-am angajat la un magazin, de câte ori am spălat vitrinele și am dat cu mopul… Un prieten mi-a zis că e casting la Playboy.

Eu eram cu părul prins, eram un copil. Eram frumușică, da. La casting, singurul care m-a simpatizat a fost Boerescu, Florin Călinescu nu m-a plăcut deloc, nu știu de ce. Cred că a contat mult și felul meu de a fi.”, a dezvăluit Gina Pistol, în urmă cu ceva timp, în podcastul Fain&Simplu, al lui Mihai Morar.