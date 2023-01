Ce meserie a avut Gina Pistol până să devină celebră. Chiar ea a spus adevărul

Gina Pistol este, fără îndoială, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite vedete din România. Iubita lui Smiley se bucură de o carieră de succes în televiziune, însă, în copilărie, visa să urmeze altă profesie. Cum își câștiga existența frumoasa blondină în tinerețe.

Deși astăzi este una dintre cele mai faimoase prezentatoare TV din România, Gina Pistol nu a visat dintotdeauna să devină o vedetă în showbizul autohton.

Invitată la podcastul lui Horia Brenciu, partenera de viață a lui Smiley a dezvăluit ce meserie dorea să aibă ca adult, pe vremea când era doar un copil.

Puține sunt persoanele care știu faptul că Gina Pistol își dorea să devină artistă, fiind extrem de talentată la nai. Talentul muzical l-ar fi moștenit de la bunicul ei.

Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite nu s-a ferit niciodată de muncă, fiind obișnuită să-și câștige existența de la vârsta de numai 17 ani. Gina Pistol este de meserie optician.

Deși și-a dorit dintotdeauna să devină bijutier, fiind pasionată de frumoasele podoabe prețioase, blondina a lucrat într-un magazin de articole sportive, precum și ca operator xerox.

„Eu sunt de meserie optician. Veneai la mine cu rețeta și eu tăiam lentila, șlefuiam, dar nu mai este acum… Stai pe un scaun, îți pun un aparat și scot ochelarii. Voiam să devin bijutier.

M-au angajat ca operator xerox. Am muncit de la 17 ani. Apoi am lucrat și la un magazin de articole sportive. Fiind la o agenție, luau hostesse. M-am angajat la un magazin, de câte ori am spălat vitrinele și am dat cu mopul… Un prieten mi-a zis că e casting la Playboy.

Eu eram cu părul prins, eram un copil. Eram frumușică, da. La casting, singurul care m-a simpatizat a fost Boerescu, Florin Călinescu nu m-a plăcut deloc, nu știu de ce. Cred că a contat mult și felul meu de a fi”, a completat vedeta.