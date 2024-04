Ce meserie are fiica Loredanei Groza la 25 de ani. Elena Boncea a dat lovitura în România

Fiica Loredanei Groza, la 25 de ani încă își însoțește mama la evenimente, deși recunoaște că „este greu să ai o mamă celebră câteodată”. Deși mama ei are o carieră importantă în muzica, Elena Boncea se apre că a ales alt traseu, așa că am aflat recent ce meserie are fiica Loredanei Groza la 25 de ani.

Loredana Groza nu și-a dorit aceeași carieră pentru fiica ei

Cu peste 40 de ani pe scena muzicii românești, și uneori comparată cu artiste celebre, precum este și comparația cu Madonna, fără îndoială Loredana este un artist complet și complex, care a reușit de fiecare dată să se reinventeze și să vină cu ceva nou, proaspăt în creația ei muzicală.

Dar, pe cât de împlinită este din punct de vedere profesional, pe atât de grijulie este cu fiica sa, Elena Boncea, din primul său mariaj cu Andrei Boncea. Artista recunoștea recent că nu și-a încuranjat fata în a urma o carieră similară cu a sa, ci dimpotrivă:

„Îmi doresc și mi-am dorit ca fiica mea să nu-și aleagă o carieră în lumina reflectoarelor. Deja eu sunt de atâta timp în lumina reflectoarelor și nu cred că este o viață prea ușoară. Am încercat să o conving (n.r. – să nu intre în această lume). Avem această libertate de a alege, dar nu se știe niciodată”, a declarat de curând cântăreața, conform celor de la Cancan.

Ce meserie are fiica Loredanei Groza la 25 de ani

Ajunsă astăzi o frumoasă domnișoară la 25 de ani, fiica Loredanei Groza se pare că, în cele din urmă, și-a ales drumul ei din punct de vedere profesional, dar oarecum legat de muzică.

Apropiații spun că Elena Boncea a dat lovitura în România, având în vedere că meseria aleasă este cea de producător de emisiuni la unul din cele mai în vogă posturi de radio din România.

Dar, cu toate că are o meserie frumoasă, și din care câștigă foarte bine, mama ei spune că Elena este „mai introvertită”, dar recunoaște Loredana Groza că „ne destăinuim și ea îmi spune, uneori și când nu îmi spune tot în momentul respectiv, a doua zi, a treia zi, se deschide și mai mult.”

Loredana: „Nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre”

Ca orice mamă, și Loredana și-a dorit să aibă o relație bună cu fiica ei, ceea ce se și întâmplă, sa cel puțin asta declară vedeta, spunând despre ea că „nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre”:

„Dar nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre, care au trăit în comunism și nu vreau să le judec. Și erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm niciodată. Trăiesc alături de Elena viața ei, dar și viața mea de mamă. Descopăr prin ea lucruri noi despre cum generația ei folosește tehnologia sau ce muzici ascultă… Descopăr iubirea prin ochii ei, dar cred că e important să aibă alegerile ei, să descopere lumea în felul ei”, a declarat Loredana Groza.

Dacă ar fi să ne luăm după tot ceea ce a decalrat vedeta, se pare că fiica Loredanei Groza este fiica perfectă, iar relația dintre ele două este exact așa cum și-au dorit-o amândou, în cele din urmă.