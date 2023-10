Loredana Groza, o nouă apariție incendiară. Fanii au înnebunit: ‘Ai boala lui Button’ FOTO

Cea mai recentă apariție a vedetei a stârnit un val uriaș de comentarii. Fanii au reacționat imediat când au văzut-o pe Loredana Groza într-o ipostază inedită. Ce i-au transmis internauții artistei care nu s-a temut niciodată de controverse.

Loredana Groza nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai talentate, apreciate și cunoscute femei din showbiz-ul românesc. Și-a construit o carieră fabuloasă, nu doar pe scenă, dar și în televiziune, ce se întinde pe câteva decenii. A știut când să se reinventeze, reușind astfel să rămână sub lumina reflectoarelor.

Artista este celebră și pentru aparițiile sale spectaculoase. Este excentrică, boemă, provocatoare, noncoformistă și nu s-a ferit niciodată de aparițiile controversate, fără să se lase afectată de comentariile mai puțin frumoase făcute de cârcotași.

Vedeta a stârnit un val uriaș de reacții cu cele mai recente imagini publicate pe platformele de social media. Cu o perucă blondă foarte lungă și îmbrăcată într-un body argintiu, cu design futurist, Loredana Groza este complet transformată. Internauții au reacționat imediat, luând cu asalt secțiunea de comentarii. Cei mai mulți au felicitat-o pentru look-ul inedit, însă unii au ținut să puncteze că pare mai tânără pe zi ce trece, comparând-o cu personajul interpretat de Brad Pitt în filmul „Strania poveste a lui Benjamin Button”.

„LORY ești fantastica … o zeița mult prea simpatica ….așa se numește piesa care am compus o cu muuuulti ani in urma pt tine și nu am reușit sa o fac in studio”, „Wow ce frumoasă și ce frumusețe ești Loredana”, „Cred că suferă de boala lui Benjamin Button” – au fost doar câteva dintre mesajele trimise de internauți.