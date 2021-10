Ce meserie are, de fapt, Alexandra Văcaru, noul prefect al Capitalei. Cu ce s-a ocupat

Prefectura Bucureștiului are un nou șef, în persoana Alexandrei Văcaru. Noul prefect a fost numit de Florin Cîțu, după demiterea tuturor miniștrilor și a funcționarilor statului, membriii ai USR PLUS. Decizia premierului venea ca uramre a scindării coaliției de guvernare PLN – USR PLUS – UDMR. Înlocuirea lui Alin Stoica, membru USR PLUS, cu Georgiana Alexandra Văcaru, venea la 6 luni de la numirea acestuia în această funcție.

Alin Stoica, membru USR PLUS, demis la 6 luni de la numirea în această funcție

România intra într-o criză politică, odată cu decizia USR PLUS de a ieși de la guvernare. Toți miniștrii formațiunii își dădeau demisia în bloc din guvernul condus de Florin Cîțu. Ca urmare a acestei decizii premierul, astăzi demis, lua hotărârea de a-i demite pe toți membrii guvernului care făceau parte din alianța US PLUS, printre aceștia și proaspătul numit Prefect la Capitalei, Alin Stoica.

Stoica era numit în această funcție în urmă cu 6 luni, după ce prefectul de la acea vreme făcea mai multe greșeli în gestionarea pandemiei covid din București. După demitere, fostul Prefect spera ca formațiunea sa, alături de PLN și UDMR să revină la guvernare, dar cu condiția unui nou premier, acesta declarând:

„Am încercat în aceste 6 luni să fac ce am crezut că este mai bine pentru cetăţeni, într-o perioadă destul de dificilă. A fost şi prima mea experienţă în administraţia publică, o experienţă care m-a făcut să învăţ lucruri noi şi care m-a pus în postura de a face lucruri pentru comunitate. Am făcut şi greşeli, pe care am încercat – şi sper că am reuşit – să le repar în cel mai scurt timp. Am cunoscut mulţi oameni noi, cei mai mulţi foarte bine intenţionaţi. Funcţionari care merită mai mult şi un mediu de lucru care trebuie schimbat, dar şi oameni politici care înţeleg necesitatea modernizării României. Sunt în continuare convins că singura alianţă care poate moderniza România este USR PLUS – PNL – UDMR şi de aceea sper că vom reveni la guvernare în scurt timp, cu un nou premier, scria Alin Stoica, după demitere.

Georgiana Alexandra Văcaru preia Prefectura Capitalei

Georgiana Alexandra Văcaru a fost numită în funcția de Prefect al Capitalei miercuri, pe 6 octombrie 2021. Noul prefect, în persoana doamnei Georgiana Alexandra Văcaru, jurist de profesie, a deținut în trecut funcții de inspector, respectiv consilier, atât în cadrul Consiliului Concurenței, cât și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Din luna agust a acestui an Georgiana Alexandra Văcaru deținea și funcția de șef serviciu juridic în cadrul Ministerului Cercetării.

Din punct de vedere al studiilor, noul Prefect este absolvent de Drept la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A mai urmat cursurile de Relații Internaționale și Studii Europene la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, fiind și absolventă de studii de masterat în drept european la Paris. Georgiana Alexandra Văcaru nu are nicio activitate poltică în trecutul său, conform CV-ului.

Noul Prefect are o avere considerabilă

Georgian Alexandra Văcaru, de origine din Iași, conform declarației de avere, deține 5 terenuri agricole în localitatea Podu-Iloaiei din județul Iași, pe care le-ar fi cumpărat între anii 2004 – 2005. Mai are în proprietate trei apartamente, două în Capitală și unul în orașul de baștină, Iași.

Conform declarației de avere, completată în 14 iunie 2021, noul prefect are un venit de 40.000 de lei pe an, bani primiți de la Consiliul Concurenței și de 40.000 de euro pe an, ca remunerație primită de la Tribunalul UE. Conform CV-ului Georgiana Alexandra Văcaru a lucrat în cabinetul judecătoarei Mirela Stancu.