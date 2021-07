Ce mesaj a primit Emma Răducanu după abandonul de la Wimbledon: ”Nu am nicio explicație”

Emma Răducanu a abandonat în optimile turneului de la Wimbledon. Tânăra senzație a tenisului britanic, cu origini române, a avut „probleme de respirație” în setul secund al partidei contra Aljei Tomljanovic. Incidentul a dat naștere unor reacții diverse. Fostul mare campion, John McEnroe a declarat că pentru Răducanu, presiunea creată a fost prea mare și a clacat emoțional. Dar jucătoarea de 18 ani a primit și mesaje de încurajare de la una dintre mrile vedete ale fotbalului englez.

Emma Răducanu a „explodat” pe iarba de la Wimbledon. Practic, o necunoscută până acum o săptămână, jucătoarea engleză cu tată român adevenit noua vedetă a tenisului. La 18 ani, Emma a devenit cea mai tânără jucătoare britanică din era Open care ajunge în optimile competiției londoneze. Pornită de pe locul 338 WTA, ea a urcat deja până pe poziția 175 în ierarhia mondială. Iar până la Wimbledon nu jucase în fața unui public mai mare de 100 de persoane. În turul 3 a depășit-o inclusiv pe Sorana Cîrstea, 6-3, 7-5.

Însă, în optimi, Răducanu a acuzat probleme de respirație și a fost nevoită să abandoneze la corul 4-6, 0-3 în favoarea Aljei Tomljanovic. Incidentul medical a dus la opinii diferite în rândul fanilor, dar și al celebrităților din sport. Fostul lider mondial, americanul John McEnroe a fost de părere că tot ceea ce s-a întâmplat în această săptămână „a fost prea mult” pentru tânăra jucătoare. El a povestit inclusiv din experiența proprie, declarând că s-a simțit fericit când a pierdut semifinala de la Wimbledon la aceeași vârstă cu a Emmei Răducanu.

La o zi după abandon, Emma Răducanu a postat un mesaj prin care explica ce s-a întâmplat.

Îmi pare rău că meciul s-a încheiat așa cum s-a întâmplat. Jucam cel mai bun tenis din viața mea în fața unui public uimitor și cred că întreaga experiență m-a ajuns din urmă.

La finalul primului set, după câteva raliuri foarte intense, am început să respir cu dificultate și să mă simt amețită. Echipa medicală m-a sfătuit să nu continui și deși am simțit că este cel mai dificil lucru de făcut, nu am fost suficient de bine pentru a continua”, a scris jucătoarea pe rețelele de socializare.