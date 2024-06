Ce mesaj a postat soțul Ancăi Molnar, cu 4 zile înainte de moartea make-up artistului: „Am făcut un jurământ”

Anca Molnar, celebrul make-up artist al vedetelor din România, a murit la doar 35 de ani, după o luptă cu o boală nemiloasă. Tânăra lasă în urmă un soț îndurerat și un băiețel care va crește fără mamă. În urmă cu patru zile, Molnar Claudiu a scris un mesaj plin de speranță că iubirea vieții lui se va face bine. A sperat până în ultima clipă că Anca se va însănătoși. Însă nu a fost așa, marți, 11 iunie 2024, aceasta s-a stins din viață.

„Acum 15 ani, eu și Anca am facut un juramant în fața oamenilor și a lui Dumnezeu ca ne vom fi alături la bine și la greu pentru tot restul vieții. Și de atunci ne-am bucurat mereu de momentele bune și frumoase.

În aceasta perioadă ne-am confruntat însă cu partea grea a vieții. Anca trece printr-o perioada dificilă în care duce o luptă zilnică pentru viață. A fost și este o luptătoare! Și va mulțumim tuturor pentru gândurile frumoase și pentru rugăciunile voastre. Fără voi toți, bătălia aceasta cu boala ar fi fost pierdută înainte sa înceapă.

Anca se luptă! Și se roagă în fiecare zi sa poată fi ea cea care sa va surprindă cu un story prin care sa va spună tuturor: vă mulțumesc! Am învins!

Până atunci însă va mulțumesc eu tuturor aici, pentru ca in privat mi-ar fi imposibil să țin pasul!

Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și înțelegere!”, a precizat pe Facebook soțul Ancăi Molnar, cu 4 zile înainte de moartea make-up artistului.