Ce meniu au primit invitații la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Ce produs nu putea să lipsească de pe listă

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit astăzi civil. Cei doi au pornit apoi spre localul Fratelli, din Constanța, acolo unde are loc petrecerea.

Sportiva a radiat în ziua cununiei civile, iar locația este una de lux. De altfel, cei doi au sosit la locul ceremoniei într-un bolid care costă nu mai puțin de 250.000 de euro.

Tensimena a purtat o rochie bej superbă, cu detalii din dantelă și a zâmbit pe tot parcursul zilei. Ea a postat de dimineață un mesaj pe pagina ei de Instagram.

„Dă șansa fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta”, este citatul postat de Simona Halep azi dimineață,: „Have a beautiful day everyone”, a mai scris sportiva.

Printre personalitățile care participă la fericitul eveniment se numără Ilie Năstase, Ștefan Bănică, Gică Hagi sau Gica Popescu.

Meniul de nuntă este bazat pe fructe de mare, pește, friptură de vită, preparate din rață, sushi, dar și nelipsitele sarmale, așa cum se servește în mod tradițional la o nuntă. Invitații au de ales între sarmale tradiţionale în foi de viţă sau în foi de varză.

Printre preparate se numără piept de raţă cu chutney de mango, terină de foie gras cu trufe, tartar de vită cu chips de cartofi dulci, tartar de ton cu biscuiţi de miso, scoici Saint Jaques cu sos de unt şi citrice sau tartar de langustine cu îngheţată de avocado şi vanilie.

Invitații au la dispoziție un candy bar pentru desert, iar în privința băuturilor, Simona Halep și Toni Iuruc servesc la nunta lor Aperol, Campari și Prosecco, având un open bar din care invitații pot alege orice doresc.

Cel puțin 300 de persoane au fost invitate la ceremonia civilă. Invitații au pornit spre localul Fratelli, deținut de nașul mirilor.

La eveniment participă și fratele Simonei Halep alături de soție și cei doi copii, Florin Răducioiu, fostul tenismen, dar și primarul din Constanța, Vergil Chițac.

Sportiva este extrem de entuziasmată să își întemeieze o familie cu Toni Iuruc. Ea a vorbit anterior și despre faptul că își dorește să devină mamă, la un moment dat.

Ea a spus că vrea să aibă un copil și că este de părere că o să depășească orice trăire pe care a avut-o în viață.

„Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul.

Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele”, a spus ea.