Ce melodie a cântat Gina Pistol la nunta ei. A fost distracţie mare, a uitat să arunce şi buchetul

A fost distracţie mare la nunta Ginei Pistol cu Smiley de sâmbătă, 27 mai. Cei doi și-au dorit ca petrecerea să fie de neuitat și au pus la punct cele mai mici detalii pentru ziua cea mare. Și le-a ieșit! Pentru că invitații s-au simțit extraordinar. Iată ce melodie a cântat vedeta Antenei 1 la propria nuntă.

Ce melodie a cântat Gina Pistol la nunta ei

Nunta Ginei Pistol cu Smiley a fost unul din evenimentele anului 2023. Proaspeții miri au pus la punct chiar și cel mai mic detaliu pentru ca seara să fie una de neuitat atât pentru ei, cât și pentru invitați, o mulțime de nume sonore din lumea mondenă.

Cei doi îndrăgostiți și-au început seara în pași de dans, făcând dansul mirilor pe piesa „Dance Me to the End of Love”, a lui Leonard Cohen. Mai apoi, pe scenă au urcat mai mult artiști care au cântat și i-au încântat pe cei aproximativ 300 de invitați prezenți la petrecere.

A fost unul dintre momentele speciale ale serii

Așa cum era de așteptat, au fost bifate o mulțime de momente speciale, iar spectacolul oferit de artiștii și formațiile de top a fost unul de excepție. Damian Drăghici, Luis Gabriel și trupa Azur sunt doar câțiva dintre cântăreții care au întreținut atmosfera în seara nunții.

Dar nici prezentatoarea de la Chefi la Cuțite nu s-a lăsat mai prejos. Gina Pistol i-a surprins pe toți cei prezenți atunci când a început să cânte câteva versuri dintr-o melodie extrem de cunoscută: Șaraiman a Romicăi Puceanu.

A uitat până să arunce și buchetul

La aproape două zile de când a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din viața ei, Gina Pistol a dezvăluit că a omis să respecte o tradiție la petrecerea de nuntă.

Vedeta Antenei 1 le-a dezvăluit fanilor săi de pe Instagram că, în noaptea nunții, a omis să respecte o tradiție și anume: aruncatul buchetului. Ea a spus că s-a luat cu distracția și efectiv a uitat să bifeze și acest moment.

„M-am luat cu distracția și am uitat să arunc buchetul.”, a fost mesajul scris de soția lui Smiley pe InstaStories.

