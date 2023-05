De ce a plecat Smiley de la nuntă timp de aproape jumătate de oră. Ce a făcut în pădure soţul Ginei Pistol, Adela Popescu l-a dat de gol

Detalii inedite ies la lumină despre evenimentul anului în showbiz-ul românesc. Adela Popescu a dezvăluit de ce a plecat Smiley de la nuntă timp de aproape jumătate de oră. Ce a făcut soțul Ginei Pistol în pădure, în timp ce invitații soseau la petrecere.

Au fost iubiți, părinți, logodnici și acum sunt, oficial, soț și soție. Smiley și Gina Pistol au spus cel mai frumos DA din viața lor și au sărbătorit marele eveniment alături de familie și prieteni, la nuntă fiind invitați în jur de 350 de oameni.

În ediția de luni, 29 mai 2023, Adela Popescu a vorbit despre marele eveniment din acest weekend.

„A fost fantastic. Nu mă aşteptam să fie aşa pentru că a fost o nuntă mare, totul a fost foarte bine organizat. Au stat super mult împreună, au fost liniştiţi, fără stres”, a spus Adela.

„Acum sunt oficial domnul Smiley. Chiar ne-am distrat foarte mult, am început să punem cap la cap tot. A fost o zi foarte obositoarea fizic şi emoţional. Am fost cu sufletul deschis, am dansat, am băut decent, nu am mâncat prea mult, recunosc. Am plecat pe la 4 şi ceva dimineaţa de la nuntă”, a completat Smiley.