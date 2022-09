Ce fac mereu împreună Valentina Pelinel Borcea şi Cristi. Puţini bărbaţi ar accepta asta: „Am un soţ foarte îngrijit” EXCLUSIV

Valentina Pelinel Borcea a fost copleșită de emoții în această toamnă, când Milan, fiul ei și al lui Cristi Borcea, a început școala și a recunoscut că au plâns amândoi în prima zi. Vedeta a fost prezentă la lansarea unui tratament injectabil pentru diminuarea urmelor de oboseală, ocazie cu care ne-a mărturisit că împarte produsele de skincare cu soțul ei, bucurându-se că are alături un bărbat îngrijit.

Cum s-a adaptat Valentina Pelinel Borcea schimbărilor din această toamnă: “Mă uit de la poartă și dacă zâmbește suntem bine”

În interviul exclusiv acordat pentru redacția playtech – impact.ro, doamna Borcea ne-a povestit despre ultima vacanță în doi, viața alături de cei trei copii, relația dintre frați și faptul că indiferent de cât de plină e agenda într-o zi, nu uită să-și acorde timp unul altuia, acesta fiind și secretul căsniciei fericite cu Cristi Borcea.

Te-ai întors cu bateriile încărcate din Italia. Cum a fost vacanța în doi? Înțeleg că de data asta copiii au rămas acasă.

Da, am fost în Capri, e o destinație care nouă ne place foarte mult, am fost doar noi doi, normal. Cam toată vara, având frații lui Milan în țară și la noi acasă, am stat cu copiii toți, mulți și atunci am simțit nevoia să evadăm și noi doi.

Cum e cu casa plină de copii? Când erai model, ți-ai imaginat vreodată că vei fi mamă a trei copii?

Când eram model nu mă gândeam la asta și nu mi-am imaginat. În timp însă mi-am dorit să am măcar un copil, iar după ce l-am avut pe Milan și am văzut ce minunat este, mi-am dorit să am mai mult de unul, da. Și că au venit doi deodată, mulțumim lui Dumnezeu.

Cum e relația dintre frați? Există așa mici gelozii? Ai intervenit când ai observat dispute pe jucării, de exemplu?

A fost greu la început, când s-au născut fetițele și Milan s-a adaptat practic la o nouă situație, în care eu îmi petreceam timp și cu ele și le dădeam atenție, practic din atenția lui probabil s-a gândit el, însă în timp am reglat frumos lucrurile.

Se iubesc între ei și se iubesc și cu frații din America foarte mult și sunt foarte apropiați. Milan este extrem de înțelept, le înțelege și se înțelege cu ele, ele între ele se mai ceartă, că așa e între fete.

Milan a început școala. Cum s-a adaptat?

A început clasa zero de două săptămâni, acum e bine, s-a adaptat, prima zi a fost mai grea, am plâns amândoi, eu și Milan, noi suntem sensibiloșii familiei. Acum e bine, l-am văzut că vine cu zâmbetul pe buze când îl iau de la școală, mă uit de la poartă să văd în ce stare e și dacă zâmbește suntem bine.

Îți dai seama, colegi noi, profesori noi, locație nouă, nu i-a fost ușor, că nu ne-a fost ușor nici nouă. Am avut eu emoții și am plâns când l-am văzut că plânge, ce să-i ceri lui să nu plângă? Dar asta s-a întâmplat doar în prima zi, slavă Domnului! Acum s-a acomodat și îi place.

Ce activități extrașcolare îi plac?

Îi place să înoate, eu pe toți 3 i-am dat de la 2 săptămâni la înot, însă am fost plăcut surprinsă să aflu zilele acestea că vrea să se înscrie și la opționalele de baschet, fotbal, karate. M-am bucurat enorm.

Dar cred că se bucură și Cristi dacă e atras de fotbal

Sunt sigură, da, și l-ar susține, ar avea ce să-l învețe, e cam prima oară când îmi spune că vrea așa ceva și m-am bucurat. Probabil alături de colegi a simțit altfel decât până acum.

Citește și Primele imagini de la nunta lui Nasrin Ameri. Nașii Valentina Pelinel și Cristi Borcea, plini de eleganță și ei FOTO și VIDEO EXCLUSIV

Cum s-a schimbat viața ta și a lui Cristi de când sunteți părinți? Ați renunțat la anumite lucruri pentru a petrece mai mult timp cu ei?

Evident că petrecem mai mult timp cu ei și asta înseamnă că e mai puțin timp împreună, dar noi chiar suntem un cuplu care petrecem mult timp doar noi doi, fie că vorbim de chestii personale, în familie sau chestii de business, noi ne acordăm timp unui celuilalt.

E foarte important, chiar mai ales când sunt atâția copii în casă, e important să simtă și el și eu că suntem importanți, că suntem acolo unul pentru altul. Avem ajutoare, dar chiar și așa este ceva logistică în casă.

O implici și pe mama ta în creșterea copiilor?

Nu, mama îi vizitează, se bucură, se joacă împreună, le face cadouri. De multe ori am auzit situații în care atunci când implici părinții, apar discuții și eu nu vreau să apară discuții de genul acesta, de ce?

Ce ritualuri de frumusețe ai? Cum te întreții?

Îmi place să am grijă, îmi place să mă informez, să încerc produse noi, dar da, îmi place să am grijă de mine. Noi amândoi folosim, noroc că am și un soț care este foarte îngrijit și atunci facem lucrurile astea împreună.

Nu mi-e rușine să îmi pun o mască pe față, pentru că ne punem amândoi. Folosim măscuțe. Îmi plac foarte mult fiolele mie și după fiole dacă mai aplicăm un ser sau o cremă, dar fiolele la noi sunt sfinte în casă. Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul.

De obicei sunt extrem de organizată și întotdeauna dacă e aproape să se termine un produs, am grijă să fac refill-ul ca să zic așa. Amândoi folosim multe produse, am un soț foarte îngrijit.

Cum vă împărțiți sarcinile în familie?

Frumos, fiecare știe ce are de făcut, dar întotdeauna seara când ajungem acasă ne sfătuim, povestim cum ne-a fost ziua, chiar lucruri personale, de afaceri, împărtășim tot, vorbim.

Video: Daniel Bălan