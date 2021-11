Ce mașină conduce Cosmin Seleși, de fapt. A așteptat 5 luni să o primească

Cosmin Seleși este printre cele mai îndrăgite personaje de la Antena 1. Prezentatorul Te cunosc de Undeva a împărtășit cu fanii bucuria pe care o trăiește.

Cosmin Seleși și-a împlinit un vis. Actorul și-a schimbat mașina, după care a așteptat 5 luni ca să îi fie livrată.

Seleși conducea până de curând un Land Rover Discovery, pe care acum vrea să o vândă și încearcă să găsească um cumpărător care să aibă la fel de multă grijă de ea cât a avut și el.

Acum, el a împărtășit cu prietenii virtuali bucuria faptului că și-a luat mașină nouă. Este vorba despre o Tesla, după care a așteptat aproape jumătate de an.

„Salutare dragilor, azi sunt foarte fericit, dupa 5 luni de așteptare a venit!Tot de azi sunt eco-friendly! Yuhuuuu! Batrana doamna din celelalte fotografii, se vinde, imi este greu sa spun asta dar…..

Sunt convins ca am sa-i gasesc un stapan care sa aiba grija de ea la fel cum am facut eu! In rest…. Weekend fain! Va țuc! #tesla #electric

#ecofriendly #eco”, a scris Cosmin Seleși alături de fotografiile cu noua mașina, dar și cu vechiul automobil pe care vrea să îl vândă.