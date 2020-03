Ce face Alex Bodi pe la spatele rusoaicei. Mesajele halucinante trimise Biancăi Drăgușanu

Dacă fanii foștilor soți credeau că totul se va liniști după divorț…s-au înșelat grav. Ce mesaje halucinante îi trimite Bodi Biancăi Drăgușanu pe la spatele rusoaicei cu care se iubește?

Bodi, mesaje pentru Drăgușanu pe la spatele rusoaicei

Relația și mariajul lor este încă în prim-plan în tabloidele de scandal. Bianca Drăgușanu este una dintre vedetele din showbiz care a avut mereu parte de povești amoroase extrem de întortocheate și tumultoase. Se pare că norocul în dragoste nu a venit nici de data aceasta pe strada ei. Ultimul mariaj s-a terminat scandalos cu jigniri, replici nefirești între doi soți și telefoane aruncate chiar în cabinetul notarial.

Cu toate astea, iubirea are și ea căile sale, lucru care se poate observa în conversațiile dintre blondină și afacerist avute pe la spatele noii iubite rusoaice. Bodi se află în vacanță cu Daria Radionova, dar o are în minte și în suflet pe fosta soție a lui Slav. Ultimele dialoguri pe care le-au purtat arată că încă speră la o împăcare, cel puțin afaceristul, care a făcut primul pas.

Afaceristul a făcut primul pas

Alex Bodi: Zi-mi dacă vrei să lupți pentru iubirea noastră, ca să fim fericiți. Vreau să-mi spui cu gura ta.

Bianca Drăgușanu: Tu faci ce simți, eu te ascult! Fă ce simți și o să vedem ce se întâmplă. În momentul de față sunt prea rănită ca să spun ce îmi mai doresc. Eu îmi doresc o familie, îmi mai doresc un copil, îmi doresc să locuiesc cu soțul meu într-o casă. Îmi doresc să am un bărbat în care am încredere, un bărbat care nu mă lovește, îmi doresc un bărbat care să nu aibă harem.

Bodi: Eu pot să lupt pentru tine pentru că și tu îți dorești asta… Dacă tu simți în inima ta că eu pot fi ăla care te face fericită și că noi doi putem triumfa, eu îmi asum tot în fața lumii… Nu mă împiedică nimic să o iau de la capăt! Îmi asum tot! Felul în care ți-am vorbit, cum te-am atacat la televizor.

Bianca Drăgușanu: Te încurajez ce simți tu și cu siguranță Dumnezeu o să ne dea înțelepciune și o să ne arate la amândoi ce e mai bine pentru noi. Eu am suferit foarte mult.

Bodi: Dacă tu mi-ai da un fir de care să mă leg, eu n-aș mai sta pe gânduri. Aș pune lucrurile în ordine trei zile aici și aș veni acasă, să stau cu tine în carantină trei săptămâni. (Sursa: spynews.ro)