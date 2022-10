Ce mașină are Florin Zamfirescu, de fapt. A costat 21.000 de euro FOTO

Ce mașină are Florin Zamfirescu. A achiziționat-o în urmă cu doi ani de zile și, deși l-a costat nu mai puțin de 21.000 de euro, nu a făcut nicio rată pentru ea. Actorul a menționat că a învățat să nu dezvolte o relație prea „apropiată” cu instituțiile bancare, la care ar trebui să plătească dobânzi semnificative. Primele declarații ale artistului despre noua achiziție.

Florin Zamfirescu pare că a sfidat, dintr-un anumit punct de vedere, trecerea timpului. Celebrul actor, deși e în vârstă de 73 de ani, este un spirit mereu tânăr, nedispus să renunțe la micile plăceri ale vieții. Artistul își permite să își dea curs anumitor pretenții, în momentul în care vede ceva ce îi fură privirea cu adevărat.

A avut o carieră impresionantă atât în teatru, cât și în film. Florin Zamfirescu pare că a gândit lucrurile din vreme, în așa fel încât să nu ducă lipsă de nimic din ce ar avea nevoie la bătrânețe. Artistul se bucură de o situație prosperă din punct de vedere material, dar și din punct de vedere financiar.

Florin Zamfirescu are o locuință cu etaj în cartierul Mogoșoaia. Alături de această proprietate locuiește fosta sa parteneră de viață, actrița Cătălina Mustață. Însă lucrurile nu par să fie deloc tensionate în prezent, mai ales că actorul își trăiește povestea de dragoste alături de actuala soție, Daciana Toma. A întâlnit-o în anul 2014 și se pare că sunt de nedespărțit.

Revenind, pe lângă proprietatea din Mogoșoaia, Florin Zamfirescu are și venituri financiare consistente. Doar așa se poate explica faptul că artistul a plătit noua sa achiziție cu banii jos. Pe noul model de mașină pe care îl conduce, actorul a scos din buzunar 21.000 de euro. Și nu regretă deloc!

„Îmi plac mașinile mai tinerești! Ăsta este al doilea an de când am acest autoturism. Am cumpărat-o în perioada în care nu erau interzise aceste mașini din cauza noxelor. Din 2020 este mașina. Am achiziționat-o din Japonia. Persoana care vindea această mașină mi-a zis că nu mai are cum să o aducă și noul model, el a comandat-o pentru test drive cu ea.

Mi-a dat-o mie până la urmă. Am dat 21.000 de euro pe mașină. Nu am luat-o prin rate. Eu nu iau lucruri cu împrumut. Nu îmi plac băncile, creditele, dobânzile, nu îmi plac! Bunicul mi-a zis să nu lucrez niciodată cu băncile, plus că eu nu sunt un băiat risipitor”, a declarat Florin Zamfirescu, într-o intervenție pentru Click!.