Ce mare vedetă Antena 1 nu va fi prezentă la Splash! Vedete la apă: ”Nu. Eu sar din vacanță”

O cunoscută vedetă de la noi nu va fi prezentă la mult așteptata emisiune de vară. Aceasta a mărturisit motivul pentru care nu s-a implicat în proiectul ”Splash! Vedete la apă” de la Antena 1. Cum a motivat absența sa în noul sezon?

‘Spash! Vedete la apă’ revine pe micile ecrane după o lungă pauză! Emisiunea verii cu siguranță este unul din cele mai așteptate proiecte de la Antena 1. Show-ul a apărut cu ultima ediție în anul 2015, iar acum aduce mari surprize pentru telespectatori.

Formatul este simplu: vedetele trebuie să prindă curaj și să se antreneze pentru sărituri cât mai înalte. Aceștia au la dispoziție un bazin olimpic unde să performeze și trambuline la 3, 5, 7 sau 10 metri.

Ele vor fi jurizate în funcție de starea de spirit, vestimentație, glume și desigur modul în care au sărit în apă. Cei trei jurați se vor schimba de la ediție la ediție, iar părerile cu siguranță vor fi împărțite. Românii care au fost fanii show-ului în trecut își amintesc de faptul că prezentatorul stabil al proiectului a fost Pepe.

Alături de el au mai apărut de-a lungul timpului vedete precum: Alina Pușcaș, Diana Munteanu sau Bianca Drăgușanu. Toți se întrebau de ce în noul sezon nu va fi prezent tocmai acesta. Iată că celebrul artist a mărturisit ce va face în timpul acesta și care este motivul lipsei sale.

Cunoscutul magician de la ‘Neatza cu Răzvan și Dani’ i-a ridicat la fileu acest subiect, după ce el venise în platoul matinalului pentru a-și prezenta noua piesă de vară. ‘Pepe vine cu voi (n.r. Ramona Olaru și ceilalți prezentatori) la Splash! Vedete la apă?’, a întrebat Magicianul Tudor

‘Nu, mă duc în vacanță și sar de acolo și vă trimit imaginile. Eu am prezentat până acum. De fapt, tot ce a fost până acum am prezentat și decât să zică alții că sar bine pentru că am repetat anii trecuți, mai bine am zis mă duc în vacanță’

Pepe