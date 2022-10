Ce mare sărbătoare este astăzi, 18 octombrie. Ce sfânt important este celebrat şi cui trebuie să spui „La mulţi ani”

Românii se bucură și astăzi de o mare sărbătoare pe 18 octombrie. Calendarul Ortodox arată faptul că mulți sunt celebrați în această dată. Cu toate astea, doar unii cetățeni știu cui trebuie să ureze ,la mulți ani’. Enoriașii sunt cei care cunosc importanța zilei. Sfântul prăznuit acum este autor al Evangheliei. El s-a născut în Antiohia și era medic. De asemenea, Sfântul este considerat a fi fondatorul iconografiei creștine.

Calendarul Ortodox marchează o sărbătoare mare pe 18 octombrie. Creștinii îl celebrează pe Sfântul Apostol Luca. Cei mai mulți enoriași știu importanța Evanghelistului în drumețiile pentru a propovăduirea religiei creștine. Sfântul Apostol s-a născut în Antiohia și era medic.

De asemenea, tot el era considerat a fi fondatorul iconografiei creștine. Unii credincioși sunt de părere că și mormântul său este făcător de minuni până în prezent. Mai exact, câțiva au observat cu mirare cum pe 22 decembrie 1997 a început să curgă mir din marmura mormântului Sfântul Luca, arată scrierile creștine.

Luca Evanghelistul este unul din cei patru evangheliști, fiind considerat de către creștini autorul cărții ,Faptele Apostolilor’. Acesta era discipolul lui Pavel din Tars și a fost menționat în trei din Epistolele lui. În ,Coloseni’ este descris ca „prietenul nostru drag, doctorul”.

Părinții Bisericii timpurii au afirmat despre el că este autorul Evangheliei, acesta fiind punctul de vedere tradițional al creștinismului. Cel din urmă ar fi murit în anul 150 d.Hr. în Theba (Egipt). Simbolul lui este și acum cunoscut ca un taur înaripat.

Cu toate că toți credincioșii știu povestea sa, nu există niciun zvon istoric de încredere ce poate să arate că autorul Evangheliei după Luca s-ar fi numit în mod real Luca. Poate puțini știu, dar Evanghelia lui a fost publicată în mod anonim.

„Ceea ce cei mai mulți nu-și dau seama este că titlurile lor au fost adăugate ulterior de creștini din secolul al II-lea, la decenii întregi după ce aceste cărți fuseseră scrise, pentru a putea pretinde că ele au fost scrise de apostoli. De ce ar fi făcut asta creștinii? Amintiți-vă discuția anterioară asupra formării canonului Noului Testament: numai cărțile care erau apostolice puteau fi incluse.

Ce trebuia atunci făcut cu evangheliile care erau citite și larg acceptate ca autorități în timp ce fuseseră scrise în mod anonim, cum a fost cazul celor patru evanghelii din Noul Testament?

[13]” (Bart D. Ehrman, Truth and Fiction in The Da Vinci Code: A Historian Reveals What We Really Know about Jesus, Mary Magdalene, and Constantine.)