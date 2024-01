Ce mâncăruri preferate au Prințul William și Kate Middleton. Mulți vor fi surprinși de alegerile celor doi

Prințul William și Kate Middleton sunt pasionați de bucătărie, unde petrec timp ori de câte ori au ocazia. Gătesc împreună și le place să testeze tot felul de preparate. Ce mâncăruri preferate au prințul și soția lui și cât de des stau cei doi la cratiță.

Ce gătesc cel mai des Prințul William și Kate Middleton

La o emisiune televizată intitulată „Going Home With Vick and Jordan on Radio 1”, Prințul William și Kate Middleton au oferit o privire în bucătăria lor regală. În timpul discuției, gazda i-a întrebat pe cei doi ce intenționează să servească la cină, iar Kate l-a provocat pe soțul ei întrebându-l ce va găti.

Răspunsul lui William a fost plin de umor, menționând că probabil vor opta pentru un somon preparat în stil curry sau teriyaki. Gazdele emisiunii, Jordan North și Vick Hope, au continuat să adreseze întrebări despre preferințele lor culinare, punând accent pe gradul de iuțeală al mâncărurilor.

William a dezvăluit că evită preparatele prea picante deoarece îl fac să transpire excesiv, iar acest lucru nu este tocmai atractiv în ochii soției sale. În schimb, Kate a subliniat că îi place mâncarea iute și că adaugă cu plăcere condimente în propria farfurie, creând astfel un echilibru în preferințele lor gastronomice.

În 2010, Prințul William a dezvăluit Asociației Presei din Marea Britanie că în timpul perioadei de început a relației lor, el încerca să impresioneze pe Kate prin pregătirea unor mese „uimitoare de lux”. Cei doi gătesc deseori împreună și îi implică și pe copiii lor în astfel de activități.

Care sunt preparatele favorite ale cuplului regal

Cu toate acestea, gusturile culinare ale Ducesei de Cambridge sunt orientate către mâncărurile simple și tradiționale. Kate Middleton s-a exprimat în favoarea preparatelor clasice britanice, cum ar fi roast beef-ul, plăcintele cu carne și deserturile tradiționale precum crumble-ul cu fructe.

Preferințele sale culinare reflectă o dragoste pentru bucatele autentice și pline de savoare, cu o adevărată înclinație către tradiția gastronomică britanică.

Prințesa Kate este recunoscută pentru adoptarea unei diete sănătoase și echilibrate, punând accent pe alimentele proaspete și bogate în nutrienți. Optează pentru alimente bio, crescute cu atenție, fără chimicale.

Ea optează pentru o varietate de legume și fructe proaspete, integrând în dietă surse sănătoase de proteine și grăsimi benefice organismului. Prințesa își încurajează și membrii familiei să adopte acest stil de viață sănătos și chiar îi iese, pentru că aceștia o ascultă și au un regim alimentar bine gândit.

La gătit, Kate alege să simplifice preparatele, folosind ingrediente provenite din surse corecte și sustenabile. De remarcat că familia regală nu dispune de personal domestic la reședința lor, fapt ce subliniază abordarea lor mai personală și direct implicată în aspectele cotidiene ale vieții.

Familia regală iubește mâncarea tradițională

Într-o privire mai apropiată asupra obiceiurilor alimentare ale Familiei Regale, descoperim că pentru Prințul William, un pui fript este considerat cea mai bună masă de duminică. Cu toate acestea, revelațiile fostului bucătar regal, Darren McGrady, arată că în copilărie, preferințele culinare ale Prințului William erau orientate către pizza. Această dragoste pentru pizza a supraviețuit și în viața adultă a Prințului, fiind un preparat frecvent consumat în cadrul familiei regale.

Prințesa Kate, la rândul ei, a împărtășit că una dintre activitățile preferate ale celor trei copii ai lor este să facă pizza împreună. George și Charlotte sunt implicați activ în procesul de preparare, de la pregătirea aluatului până la adăugarea ingredientelor preferate.

În ceea ce privește micul-dejun, Prințul William adoptă un regim simplu, preferând pâine prăjită cu unt și ouă. Ca mulți alți britanici, micul-dejun este însoțit de o ceașcă de ceai, cu puțin lapte și zahăr, el neexprimând o afinitate deosebită față de cafea. Nu este deloc pretențios și nu face nazuri când ceva nu este tocmai pe placul lui, așa cum spun sursele apropiate familiei regale.

Este de precizat că Prințul evită în mod obișnuit să servească prânzul, evitând angajamente care să implice prezența la masă în această perioadă a zilei. Acest aspect dezvăluie atenția la detalii și adaptabilitatea stilului lor de viață regal în ceea ce privește gusturile culinare.

Copiii familiei regale iubesc foarte mult fructele și legumele. Indiferent de momentul zilei, aceștia cer, de multe ori, astfel de alimente, de care ar fi absolut îndrăgostiți, consumându-le de la vârste fragede.