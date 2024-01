Motivul pentru care Regele Charles se înțelege mai bine cu Kate Middleton decât cu fiul său William. Planul secret pe care îl are monarhul, de fapt

Biografii regali au dezvăluit recent că regele Charles al III-lea menține o relație strânsă cu nora sa, Kate Middleton. Legătura lor este atât de strânsă, încât mulți afirmă că comunică mai bine cu ea decât cu propriul său fiu, prințul William. Care ar fi motivul din spatele acestei înțelegeri?

Recent, a fost dezvăluit faptul că Regele Charles III al Regatului Unit are o relație excepțională cu nora sa, Kate Middleton, Ducesa de Cambridge. Această legătură strânsă este considerată a fi un factor cheie în evoluția și modernizarea monarhiei britanice.

Potrivit biografei regale, Sally Bedell Smith, Charles al III-lea ar fi învățat din greșelile sale din trecut, în special cele legate de Lady Di, și preferă să o vadă pe Kate ca pe o aliată, bazându-se pe popularitatea și carisma ei pentru a atrage suportul publicului tânăr.

De asemenea, nu este un secret faptul că, prințesa de Wales este membrul familiei regale cu cea mai mare succes la public în Regatul Unit, depășindu-l chiar pe rege.

Cu toate acestea, Regele Charles nu se sperie de această popularitate, ci o vede ca pe o oportunitate care ar putea ajuta la revitalizarea monarhiei.

„Este clar că ea și regele sunt destul de apropiați, în unele aspecte, ea fiind mai apropiată de el decât este fiul său, William”, a mărturisit autoarea cărții „Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch.”