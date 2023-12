Cadoul genial pe care Kate Middleton i l-a dat Prințului Harry. Toată Familia Regală era prezentă la eveniment

Înainte de momentul 2020 și ruptura ducelui de Sussex de Familia Regală, el și cumnata sa aveau o relație extraordinară, erau ca frate și soră. Presa din Marea Britanie a dezvăluit cadoul genial pe care Kate Middleton i l-a dat Prințului Harry. Chiar și Regina Elisabeta a II-a era prezentă la eveniment.

Crăciun fără Prințul Harry și Meghan Markle

Înainte de plecarea sa din Casa Regală și războiul pe care el și soția sa l-au declarat familiei sale, Prințul Harry avea o relație cu totul specială cu Kate Middleton.

Surse au dezvăluit că Prințul Harry și Meghan Markle sperau să fie invitați la festivitățile de Crăciun din acest an în Marea Britanie, însă acest lucru este un scenariu imposibil, în contextul scandalului uriaș declanșat odată cu lansarea cărții lui Omid Scobie, „Endgame”.

Ce cadou genial i-a dat Kate Middleton Prințului Harry

Pe vremea când fiul cel mic al Regelui Charles era inclus în evenimentele organizate de Familia Regală de sărbătorile de iarnă, acesta participa la una dintre cele mai frumoase tradiții – schimbul de cadouri amuzante.

An de an, darurile de sub brad se deschid la o anumită oră, în seara de Ajun, în salonul alb de la Sandringham, eveniment la care participă toți membrii familiei.

Se pare că, înainte ca Harry să o cunoască pe Meghan Markle, Kate Middleton i-a făcut un dar ce a stârnit un val de reacții. Ea i-a oferit prințului un kit inedit: „construiește-ți propria iubită”. Fratele lui William și-a dezvăluit cadoul în fața tuturor, prezentă la momentul amuzant a fost Regina Elisabeta a II-a.

Victorie în instanță pentru Ducele de Sussex

Prințul Harry a obținut recent o victorie importantă în instanță: condamnarea unui ziar din Marea Britanie pentru interceptări telefonice.

„Sentinţa de astăzi îmi dă dreptate şi îmi oferă încredere”, a declarat David Sherborne, avocatul său la Înalta Curte din Londra, în numele ducelui de Sussex, într-o declaraţie cu un limbaj ferm împotriva practicilor presei faţă de el, concluzionând: „Misiunea continuă”.

Magistrații de la Înalte Curte Britanică au decis că Ducele de Sussex a fost victima pirateriei telefonului său mobil de către Mirror Group Newspapers. Acesta a primit daune în valoare de 140.600 de lire sterline – echivalentul a aproximativ 164.000 de euro.

„Piratarea telefoanelor a fost practicată la scară industrială de cel puţin trei ziare la acea vreme şi nu există nicio îndoială în această privinţă”, a declarat ducele de Sussex, care a depus mărturie la Londra în iunie.

