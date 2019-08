Plăcerea pentru frumos devine tot mai mare în rândul oamenilor. Nu mai e timp nici să gătești acasă ori nu mai dorești să te relaxezi prin parcuri, așa că un mall, în care îți și poți rezolta toate treburile, este binevenit. Magazinele devin din ce în ce mai neîncăpătoare, astfel că tot se mai deschid. În ce mall-uri și mari magazine ne mai putem plimba picioarele în 2019?

Ce mall-uri și mari magazine se deschid în 2019, în București și în țară?

Livrările de spații comerciale vor accelera în a doua jumătate a anului, când circa 150.000 de metri pătrați vor fi livrați în mai multe orașe din România. De menționat este că numai în București livrările însumează 35.000 de metri pătrați, conform raportului H1 România Retail MarketBeat, construit de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

În primul semestru al acestui an au fost terminate două extensii ale unor centre comerciale existente, respectiv Sibiu Shopping City și Tom Shopping Center din Constanța. Totodată, am așteptat și deschiderea celui de-al doilea magazin IKEA din România în Capitală, magazin care are o suprafață de aproximativ 37.000 de metri pătrați, fiind și cel mai mare din Europa de Sud-Est, însă nu se compară cu ce urmează.

Alte orașe, alte spații moderne

Cel mai mare proiect care va fi livrat anul curest este Festival Centrul din Sibiu, centru dezvoltat de NEPI Rockcastle, cu o suprafață de 42.000 de metri pătrați. Mai mult, va fi ”dat în folosință” și extensia Iulius Mall Timișoara, o parte a proiectului mixt Iulius Town dezvoltat în parteneriat de Iulius Group și Atterbury. Astfel, Iulius Mall va deveni cel mai mare proiect de retail modern din țara noastră, cu o suprafață ce depășește 100.000 de metri pătrați.

Alte orașe cu alte spații moderne: Zalău, unde Prime Kapital va livra proiectul Zalău Value Center, în Satu Mare, unde se extinde proiectul dezvoltat de Auchan, sau în Buzău, extinderea Buzău Shopping City, fostul Aurora Mall.

Revenind la Capitală, se așteaptă cu sufletul la gură finalizarea parcului de retail DN1 Value Center dezvoltat de Prime Kapital, ce are o suprafață de 28.500 de metri pătrați. Proiectul marchează extinderea zonei de retail a orașului către Balotești. Stocul modern urmează să fie majorat și prin terminarea extensiei Veranda Mall, ce are 7.000 de metri pătrați.

Pentru anul viitor…altă mâncare de pești. 2020 va veni cu extiderea centrului comercial Colosseum din zona de nord-vest a Bucureștiului. Proiectul are ca scop creșterea activității prin acomodarea unor noi chiriași din sectoarele de frumos, cum ar fi New Yorker, CCC, Colin’s, leisure, dar și entertainment, cu Happy Cinema.