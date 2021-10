Ce mai face Traian Berbeceanu, fostul prefect al Capitalei. Cu ce se ocupă după ce a fost demis (exclusiv)

Pentru infractorii periculoși din România, numele de Traian Berbeceanu le cam dădea fiori. Supranumit și ”Comisarul Corrado Cattani”, fostul șef BBCO, a intrat în atenția presei pentru acțiunile sale, dar și pentru acuzațiile aduse, nedovedite în cele din urmă. Un alt moment important, dar de scurtă durată, a fost numirea sa ca Prefect al Bucureștiului. Demis din funcție, astăzi Berbeceanu city-manager la Deva, a stat de vorbă cu reporterii Impact.

Traian Berbeceanu ajungea să fie cunoscut opiniei publice românești, după rezolvarea mai multor cazuri cu grupări interlope periculoase. La vremea respectivă era șeful Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din județul Alba, iar acțiunile întreprinse împotriva grupărilor criminale l-au adus și în colimatorul procuroriilor DIICOT.

În acest caz, în care Berbeceanu era acuzat de corupție. Procurorii de caz de la DIICOT și un membru al echipei BBCO, condusă de Traian Berbeceanu, aveau să fie condamnați pentru abuz și falsuri, toate îndreptate împotriva șefului BBCO Alba. Dar vine anul 2020, când fostul comisar este numit ca Prefect al Bucureștiului.

Din păcate nu a rezistat mult în această postură, fiind înlocuit ulterior de USR-istul Alin Stoica. Într-un interviu acordat reporterilor Impact.ro, întrebat fiind dacă îi este dor de meseria sa, Traian Berbeceanu declară:

Rămân cu amintirile mele și cu prietenii mei, la care nu am de ce să renunț, dar și cu mândria că am condus cândva cea mai frumoasă echipă, Brigada de Combatere a Crimei Organizate din Alba Iulia.”, spune pentru Impact.ro , Traian Berbeceanu.

După demisia din funcția de Prefect la Capitalei, Traian Berbeceanu este numit de municipalitatea orașului Deva ca city manager. Numirea era anunțată de primarul orașului în aprilie anul curent. Noua postură este o provocare pentru fostul comisar BBCO, dar în același timp, spune Traian Berbeceanu, o datorie de onoare pentru orașul în care a trăit aproape 50 de ani.

„Sunt încântat că am revenit în oraşul unde m-am născut, unde am crescut şi unde am performat şi cred că este momentul să dau înapoi Devei şi devenilor măcar o mică parte din ce mi-au dat timp de 50 de ani”, declara noul city manager al orașului Deva.