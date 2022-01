Ce mai face Cătălina Toma, artista de care românii au uitat. Ce dramă a marcat-o în 2021

Cătălina Toma este considerată regina R&B-ului din România, iar vocea ei făcea furori acum 20 de ani. Celebra cântăreață a suferit o adevărată traumă în anul 2021, după pierderea mamei sale. Cum arată astăzi artista și ce regrete are, la începutul unui nou an calendaristic. Solista nu a putut fi alături de femeia care i-a dat viață, în ultimele sale clipe de existență.

Anul 2021 a fost unul extrem de greu pentru cântăreața RnB Cătălina Toma. Solista și-a pierdut mama la finele anului trecut, unul „teribil”, ce i-a provocat foarte multă suferință.

Solista a menționat că tragedia prin care a trecut a făcut-o mai puternică, dar prețul pe care l-a plătit a fost unul mult prea mare. Mama Cătălinei Toma a murit, lăsând un gol imposibil de umplut în inima artistei.

Într-un interviu acordat la Antena Stars, Cătălina Toma a mărturisit că cel mai mare regret al său este că nu a putut fi alături de părintele său, atunci când mama ei își dădea ultima suflare. Pandemia de coronavirus le-a ținut departe, artista fiind stabilită de mulți ani în Statele Unite ale Americii.

„Nu sunt recunoscătoare pentru conținutul anunlui 2021: a început teribil, s-a terminat teribil. (…) M-a dezamăgit cel mai mult că nu am putut să-mi văd mama din cauza pandemiei . (…) Nu am trecut peste, nu cred că se poate trece peste.”, a mărturisit Cătălina Toma într-un interviu pentru Antena Stars.

În ceea ce privește sfaturile pe care i le-ar da versiunii sale mai tinere, controversata artistă a adăugat:

Regina R&B Cătălina Toma este considerată una dintre cele mai excentrice artiste de la începutul mileniului III. Frumoasa artistă în vârstă de 44 de ani a cunoscut succes în America, iar fanii săi spun că pare să fi descoperit secretul tinereții fără bătrânețe, deoarece arată impecabil.

„Am rămas acelaşi artist, doar că am mai adăugat câteva atribute artistice precum, fotografia, desenul, designul şi cântatul la pian. Am plecat din ţară pentru că mi-am dorit o viaţă mai bună; atunci când am constatat că în România talentul meu nu a mai fost apreciat (prin urmare, a interferat şi cu stilul meu de viaţă), mi-am spus că e timpul să îmi creez oportunităţi noi şi că, doar încercând un alt climat artistic şi cultural, pot creşte şi ca persoană nu doar ca artist. Mi-am dorit dintotdeauna o carieră internaţională deoarece, am ştiut că pot mai mult.”, declara Cătălina Toma pentru Click, acum ceva timp.