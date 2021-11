Ce lovitură poate să dea Gigi Becali. Presa din Anglia anunță marea surpriză

Ce lovitură poate să dea Gigi Becali. Patronul FCSB e aproape să realizeze un nou transfer de răsunet. După Dennis Man, plecat la Parma și Olimpiu Moruțan, dat la Galatasaray, poate fi rândul altui tânăr fotbalist să joace la un club de renume. Dar, de data aceasta, în Premier League, considerat cel mai puternic campionat din lume. Anunțul a fost făcut chiar de presa engleză.

Ce lovitură poate să dea Gigi Becali

Gigi Becali nu și-a mai văzut echipa câștigând titlul de 6 ani. Iar șansele pentru asta, chiar și în acest sezon, nu arată prea bine, roș-albaștrii fiind la 8 puncte în urma celor de la CFR Cluj. Dar, dincolo de acest aspect și de scandalul ce a însoțit plecarea lui Edi Iordănescu de pe banca tehnică, Becali are „mână bună” la transferuri.

Gigi Becali i-a dat, în acest an, pe Dennis Man la Parma pentru 11 milioane de euro și pe Moruțan la Galatasaray pentru suma totală de 5,7 milioane de euro. Și are „în curte” încă destule ”perle”, a căror evoluție este, însă, uneori, sinusoidală. Dar Octavian Popescu, Florinel Coman, Darius Olaru. Acum, ar putea da o lovitură uriașă cu un alt tânăr jucător, Ianis Stoica (18 ani), fiul fostului stelist, Pompiliu Stoica.

Ianis Stoica a înscris cel de-al doilea gol al partidei cu FC Botoșani, scor final 3-1.

Jocul are 90 de minute, nu trebuie să te relaxezi nicio clipă. Visam la acest lucru, dau 100% la antrenamente, mă pregătesc foarte bine. Vreau să îmi ajut echipa. E important ca cei care intră de pe bancă să o facă bine”, a declarat Ianis Stoica la finalul meciului cu echipa moldoveană.

Presa din Anglia anunță marea surpriză

Spre mulțumirea lui Gigi Becali, Ianis Stoica a mai declarat că nu este deloc de schimbarea antrenorului, după ce în locul lui Edi Iordănescu a venit Toni Petrea.

Eu am fost la lotul național (n.r. 0 naționala U21), nu am fost aici când s-a schimbat antrenorul. Dar suntem jucători profesioniști și trebuie să ne facem treaba indiferent de clauze, de antrenori. Eu nu sunt afectat că a plecat (n.r. – Edi Iordănescu), îmi pare rău, pentru că ne atașasem, dar sunt plătit să joc. O fac oricând mă bagă antrenorul. Țelul meu este să ajung la 10 goluri până la intrarea în play-off”, a mai spus Ianis Stoica, după FCSB – FC Botoșani.

Presa din Anglia a anunțat că Ianis Stoica este dorit de Arsenal, una dintre echipele de renume din Premier League. Trimișii managerului Mikel Arteta l-au monitorizat pe mijlocașul ofensiv încă din septembrie, notează The Sun. Jurnaliștii publicației engleze mai menționează că Ianis Stoica are parte de un sezon uimitor și a marcat 6 goluri în 14 partide. Dar, conform sursei citate, patronul Gigi Becali nu are de gând să-ș vândă pe tânărul jucător. Oricum,, nu acum.