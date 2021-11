Edi Iordănescu, în scandal cu familia din cauza lui Gigi Becali? Dezvăluiri de ultimă oră

Edi Iordănescu, în scandal cu familia din cauza lui Gigi Becali? Despărțirea cu scandal a tehnicianului de FCSB și patronul acesteia are efecte nebănuite, se pare, chiar în interiorul familiei Iordănescu. Latifundiarul a fost, în luna septembrie, martor la cununia Mariei, sora lui Edi Iordănescu și ar urma să-i fie naș la cununia religioasă. Antrenorul nu a fost prezent, din cauză că a doua zi avea derby-ul cu Dinamo. Acum, planurile pentru nuntă ale Mariei par a fi date peste cap.

Edi Iordănescu, în scandal cu familia din cauza lui Gigi Becali? Tehnicianul de 43 de ani a plecat de la FCSB după ce a simțit pe propria piele „stilul Gigi Becali”. Acesta a călcat în picioare orice promisiune verbală și clauze speciale stipulate în contract și a criticat jocul vicecampioanei.

Apoi, după reacția lui Edi Iordănescu, a declarat că „face ceva pe contract”. Mai mult, ca să-l determine pe acesta să renunțe la clauza de reziliere de 500.000 de euro a trecut în notificarea trimisă de FCSB către antrenor cuvântul „pomană”, cu referire la drepturile salariale cuvenite acestuia.

Da, i-am trimis despăgubiri, prin avocat, sub formă de pomană, aşa am scris eu, prin avocat, referitor la salariile pe noiembrie şi decembrie. Avocatul lui cerea 500.000, eu i-am propus pomană pe luna noiembrie şi decembrie, aşa am scris, aşa am considerat eu. Avocaţii scriu ceea ce dictez eu. Ce, interzice legea să scrii pomană?”, a spus Becali, conform Romaniatv.net.