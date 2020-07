Ce lovitură a dat Antena 1. Celebra jurnalistă a semnat acum

După o pauză de aproape doi ani, o mare jurnalistă revine la Antena 1. Pe 26 august 2018, aceasta anunța că este ultima dată când va fi văzută la pupitrul știrilor. Ce a determinat-o să se răzgândească? Aflați răspunsul în paragrafele următoare.

Este vorba despre Laura Nureldin, pe care o vom vedea în curând pe micul ecran, prezentând știrile la Observator. Decizia i-a luat prin surprindere pe internauți, după ce în 2018 anunța că vrea să se dedice scrisului, ajungând la o anumită saturaţie profesională.

Într-o postare făcută pe rețelele sociale, jurnalista a răspuns, anticipat, întrebărilor privind reîntoarcerea ei în echipa trustului Intact.

Mi-ați dovedit, cu asupra de măsură, că pot și că am.

Dar, pe atunci, simțeam că nu o mai pot face așa cum știu și că nu mai am pentru cine. Că oamenii au devenit prea înverșunați, prea grăbiți să taie fără să măsoare măcar o dată.

Și-ți spui că da, mai ai energie să alergi, dar că vrei s-o faci în alt ritm. În ritmul tău. Am spus tot timpul, chiar și după ce m-am retras (credeam, definitiv) din media, că munca în televiziune am iubit-o și o s-o iubesc mereu.

Nu m-am întors. Întoarcerea înseamnă un drum înapoi, o cale deja bătătorită. Or, eu nu mă întorc. Merg înainte, pe un drum unde nu am mai fost.

Iată ce declara Laura, în 2018, cu privire la motivul pentru care a ales să plece de la Antena 3:

„N-a fost o picătură. A fost un ocean. De ură, de lipsă a dorinței de a comunica, de idei repetate obsesiv în spațiul public, de invective, de mitocănie justificată prin corectitudinea cauzei pentru care luptau unii sau alții.

Meseria de prezentator e una foarte frumoasă – în ciuda opiniei unora care n-au pășit în viața lor într-un studio TV, să fii prezentator de știri înseamnă mult, mult mai mult decât să citești din prompter; or, nici asta nu-i ușor.

Chiar, pe ăștia care numesc prompteriști prezentatorii de știri le-aș pune să citească cinci minute un text scris pe prompter.

Cu intonație, respirație corectă, frazare logică, mimică adecvată, dicție, calm orice s-ar întâmpla pe lângă ei, orice li s-ar fi întâmplat înainte de live…

S-ar putea să fie surprinși. Meseria de prezentator, ziceam, e una foarte frumoasă. Dar, la un moment dat, m-am uitat în jur și am văzut că nu prea mai am pentru cine s-o fac.

Cu puține excepții, oamenii au început să ne vadă ca pe niște soldăței de plumb care trebuie să spună așa sau altfel, care trebuie să aibă atitudinea ce rezonează cu convingerile lor, ale celor din fața televizorului.

Or, treaba prezentatorului e cu totul alta. Eu, una, am făcut-o mereu la fel, indiferent unde am lucrat în cei 16 ani la televizor.

Doar percepția unor telespectatori s-a schimbat în funcție de sigla care apărea lângă mine. Eu am rămas aceeași“.