Ce loc de muncă și-a găsit Leonard Miron. Fosta vedetă de la TVR a dat lovitura în străinătate

Leonard Miron nu mai este șomer! Acesta și-a găsit în sfârșit de lucru. Cu ce se ocupă acum fosta vedetă de la TVR? Bărbatul a hotărât în urmă cu mulți ani să părăsească România.

Leonard Miron a luat viața de la capăt și a plecat din România în urmă cu mulți ani. Fostei vedete de la TVR îi merge bine pentru că nu mai are de ce să se plângă nici în dreptul locului de muncă.

Acesta lucrează actualmente în serviciul Reginei Angliei. Concret, activează la o organizație înființată în numele Reginei Elisabeta a II-a, după ce a renunțat la job-ul său de pe vasuri de croazieră, în special după ce industria turismului a avut destul de mult de suferit în ultima perioadă.

A stat o perioadă pe gânduri din cauza vremurilor, dar a dat lovitura în cursul lunii trecute, când a fost prins pe un post foarte bun la o instituție guvernamentală din Marea Britanie.

Mai exact, bărbatul este ofițer de managemant al programelor la HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), departament non-ministerial din cadrul Guvernului asemănător cu Fiscul și care supraveghează activitatea de import-export cu precădere pe cale maritimă.

Banii colectați sunt utilizați pentru susținerea unor programe speciale și nu numai. Iată că a răsărit și soarele pe strada fostei vedete, după ce ultima perioadă l-a regăsit numai cu ghinionul alături:

”Chiar mă gândeam că sunt atât de rău și de păcătos încât nici cel de Sus cu mă vrea, nici cel de Jos”, spunea Leonard Miron în vremea în care urma o serie de tratamente pentru a-și rezolva problemele de sănătate.

„La testul de COVID-19 am ieșit negativ, dar la testul de anticorpi am ieșit pozitivi. Noi știam lucrul acesta. Eram într-o croazieră care a trecut și prin Italia, exact când acolo se vorbea de primele infectări. Tocmai de aceea, noi am început autoizolarea cu mult timp înainte de a se impune. Depresia nu este un lucru cu care să glumești, mai ales când o ai. Eu am trecut prin momente în care nu îmi dădeam seama că sunt deprimat. Am apelat la ajutor specializat. A trebuit să am pe cineva care să mă tragă de mânecă să îmi spună că unele lucruri pe care le fac sau nu le mai fac nu sunt ok. Depresia este un lucru extrem de serios și fiecare dintre noi trebuie să fim atenți la acest lucru. A fost un moment greu când am aflat că sunt bolnav”

Leonard Miron