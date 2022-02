Ce licitează Radu Itu după întoarcerea de la Survivor România 2022: „Vreau să donez banii oamenilor fără acoperiș“

La aproximativ o săptămână după ce a părăsit competiția, Radu Itu, fost membru al echipei Faimoșilor, spune că vrea să doneze bani „oamenilor fără acoperiș“ prin intermediul unei licitații. Reamintim că tânărul a fost trimis acasă de la „Survivor“ după ce medicul i-a interzis să mai participe la jocuri. Odată ajuns în România, Radu Itu a luat câteva decizii importante pentru el și nu numai. Mai multe detalii, în continuare.

Ce licitează Radu Itu după întoarcerea de la Survivor

Radu Itu încă se recuperează după ce a părăsit, acum aproximativ o săptămână, competiția „Survivor România 2022“. Tânărul în vârstă de 30 de ani a povestit „La Măruță“, emisiune difuzată de Pro TV, că a slăbit 8 kilograme înainte de a intra în concurs, lucru care i-a dăunat.

„Am rezistat 5 săptămâni acolo. Am slăbit 8 kg înainte de emisiune, cea mai mare greșeală. Am donat și sânge, iar când am ajuns pe insulă nu a fost OK. Nu am mai avut globule roșii și durează până se refac. Din a patra zi de competiție am amețit și leșinat. M-am dus slăbit acolo, nu m-am sfătuit pe nimeni. Când mi se pune pata pe ceva… M-am uitat la mine, cum arăt. Am slăbit 10 kg la Survivor, în total 18 kg. Acum cred că am 65 de kg“, a mărturisit el.

Fostul faimos a vorbit și despre ce anume l-a motivat să facă parte din proiectul „Survivor“, dezvăluind că nu i-a luat mult timp până să pună la îndoială decizia.

„Mă uitam la Survivor de la TV, am vrut să ajung acolo, după ce am ajuns m-am întrebat ce a fost în capul meu. M-am accidentat pentru că eram foarte slăbit. Acolo nu simți pe moment, e adrenalină, abia a doua zi simți. Când m-am ridicat, am simțit ceva. Am intrat iar și aia a fost, s-a terminat Survivor pentru mine“, a spus el.

Radu Itu a povestit puțin și despre relația cu ceilalți concurenți, mărturisind că Laura Giurcanu a fost cea care îl consola de fiecare dată când nu se simțea bine. Mai mult, tânărul spune că a plâns în competiție cât n-a făcut-o în cei 30 de ani.

„Îmi pare rău că am stat 2 săptămâni aiurea pe bancă, fără să ajut colegii. Le-am mâncat mâncarea degeaba. Psihicul meu căzuse. Când am ajuns acolo am devenit cel mai mare plângăcios. Laura e super strong, ea mă consola. Am ieșit cu ea la cafele des. (…) Nu am fost influențat de nimeni, toate deciziile le-am luat singur. Eu nu am vrut să mă cert cu nimeni, dar am intrat în clinci cu toți. Întâi Zmărăndescu, apoi Robert Niță pentru că avea niște glume pe care nu vreau să le comentez. CRBL avea o atitudine care nu mi-a plăcut. L-am votat oricum pentru că nu aveam pe cine“, a punctat fostul concurent.

„Vreau să donez banii oamenilor fără acoperiș“

Radu Itu a mai mărturisit că experiența „Survivor România 2022“ l-a schimbat, înțelegând în special importanța alimentelor. Pe această cale, el a transmis și un mesaj celor care au urmărit emisiunea, și anume să nu mai arunce mâncarea.

Mai mult, fostul membru al echipei Faimoșilor a declarat că va scoate la licitație un obiect cu care s-a făcut remarcat în concurs, iar banii vor merge către oamenii fără acoperiș.