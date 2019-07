Ce le gătește Gina Pistol prietenilor: „Îmi place să petrecem momente frumoase împreună”

Prezentatoarea „Chefi la cuţite”, Gina Pistol, mărturisește că îi place să-și răsfețe invitații la masă și să-i facă pe aceștia să se simtă cât mai bine la ea acasă. Vedeta a dezvăluit care este preparatul culinar cu care și-a cucerit prietenii.

Gina Pistol, în rolul de gazda perfectă pentru prietenii ei

Gina Pistol vorbeşte deschis despre ce înseamna sã fii o gazdã perfectã. „Pentru mine, a fi gazda perfectă înseamnă a-l face pe invitat să se simtă ca la el acasă. Nu-mi invit prietenii la masã atât de des pe cât aș vrea, dar atunci când îi invit îmi place să petrecem momente frumoase împreună – cu mâncare bună, muzică și un vin. Îmi place să le gătesc, iar cea mai apreciată rețetă a fost cea de pui indian, pe care o refac ori de câte ori am ocazia!”, mărturiseşte vedeta.

Gina Pistol a vorbit cu aceastã ocazie şi despre momentele din copilãrie, când pãrinţii sau bunicii ei primeau musafiri: „Atât bunicii, cât și părinții mei au fost niște gazde perfecte, căci întotdeauna puneau pe masă tot ce aveam noi mai bun, ofereau toate deliciile din cămară. Chiar și la pachet! Țin minte și acum care era rețeta preferată pe care o așteptam cu orice ocazie – brânzoaicele sărate, specialitatea bunicii. Când eram în vacanțe, mai ales, bunica mea făcea pâine, iar din aluatul rămas cocea în cuptor de pământ aceste turte, pe care le împărțeam cu toți copiii de pe uliță. Mereu îmi aduc aminte de gustul lor special!”, a povestit ea.

O nouă emisiune tv se lansează pe 5 august

Începând din 5 august, în fiecare zi, de luni pânã vineri, de la ora 17:00, Antena 1 cautã Gazda Perfectã. Show-ul are la bază formatul internaţional Come dine with me, format ce a cucerit publicul din peste 40 de ţări, printre care SUA, Italia, Spania, Anglia sau Franţa. 5 concurenţi, 5 zile, 5 case diferite. Acestea sunt ingredientele unui show ce promite să găsească Gazda Perfectă.