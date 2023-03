Ce le face Elena Băsescu colegilor din redacție. S-a aflat acum cum se poartă cu ei: „Mi-a trimis un SMS”

Elena Băsescu i-a uimit pe toți urmăritorii ei, atunci când a dezvăluit faptul că s-a angajat ca redactor de știri politice la un post de televiziune de știri din Capitală. Fiica cea mică a lui Traian Băsescu pare să se descurce grozav, însă iată ce relație ar avea cu ai ei colegi.

Elena Băsescu se descurcă de minune în noua ei carieră în jurnalism. Mezina fostului președinte Traian Băsescu s-a angajat la o televiziune de știri, acolo unde performează pe postul de redactor de știri politice.

Mai mult de atât, EBA are o relație foarte bună cu ceilalți colegi, care o laudă pe fosta soție a lui Bogdan Ionescu, caracterizând-o ca pe o femeie cu mult bun simț.

„Elena este redactor pe politic. Chiar mi-a trimis recent un coleg, un sms scris, în care îmi spunea de EBA este surprinzător de bine crescută, are prea mult bun simț și nu vrea să deranjeze pe nimeni din jurul ei.

Elena întreabă, de fiecare dată, când nu știe ceva cu foarte multă eleganță. Ea are un program normal în redacție, ca orice angajat, nu are un altfel de program mai deosebit. Nu are privilegii speciale.

Elena vine în redacție și scrie știri și tot asa. Programul e pe ture. De exemplu prima tura este de la 08.00 la 16.00”, a declarat unul dintre apropiații Elenei Băsescu, în exclusivitate pentru click.ro.