Ce le face Cristi Borcea colegilor de celulă când nu-l vede nimeni. N-o duce deloc rău în puşcărie

Cristi Borcea pare a fi stăpân în închisoare. Acesta face ce vrea toată ziua și este adorat de câțiva oameni. De curând, a fost la un pas de eliberare, dar Borcea trebuie să mai aibă puțină răbdare până să ajungă acasă, pentru că mai este ceva timp până când va fi judecat apelul.

Tatăl copiilor lui Valentia Pelinel pare rege în închisoare. Acesta se poate spune că este mai plăcut de colegii de celulă decât unii oameni din afara perimetrului restricționat. La ultima ședință de judecată, judecătorii au acceptat cererea lui de eliberare, dar procurorii au depus contestație, lucru care l-a trimis câțiva pași înapoi de la visul lui alături de familie. Una peste alta, Cristi Borcea este încă închis la Jilava, ceea ce-i ocupă tot timpul.

Conform wowbiz.ro, soțul Valentinei Pelinel are o multitudine de avantaje, iar ce iese cel mai simplu în evidență este pachetul primit de acasă. De asemenea, pe lângă pachete, are parte și de sume frumușele pe care le împarte cu generozitate cu colegii săi. Cei din urmă, pentru a putea beneficia de bani, trebuie să aibă grijă de Borcea și să-l servească la orice orice din zi cu ceea ce dorește.

”Din ce se știe, cei care îl servesc pe Borcea acum, și sunt vreo patru care îi fac toate treburile pentru ca el să poată sta relaxat, să nu se obosească, au primit promisiunea că după ce el iese, vor avea viață la fel de bună, că vor primi diverse din partea lui. Ei sunt oricum mai săraci, nu prea își permit multe, așa că le convine să fie servitorii lui, măcar că primesc și ei una, alta. Cristi Borcea este stăpân acolo. Doar ridică un deget și cineva se apucă să îi rezolve orice problemă. Dacă are ceva de făcut el, rezolvă vreunul dintre cei pe care îi are prin preajmă, el nu mai pune mâna la mai nimic. Are viață ușoară acolo pentru că are sufucuenți bani și primește pachete, iar el nu e deloc zgârcit. Dar, e ca la un troc… El dă ceva, iar cel care primește, îi face alte pofte… Oricum, nimeni nu îi comentează, așa că are cine să îi spele lenjeria, dacă are nevoie, cine să îi aranjeze patul cine să îl servească orice și-ar dori în închisoare”

Surse