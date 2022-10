Ce le face Cătălin Botezatu modelelor în backstage. S-a aflat abia acum, e foarte dur! VIDEO

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai reputați designeri din România. Celebrul creator de modă este un bun profesionist și apelează de multe ori la exigență, pentru a fi sigur că show-urile sale de fashion decurg ca la carte. Cum le ceartă pe modelele sale, atunci când fetele greșesc. Chiar vedeta a mărturisit.

Are o carieră impresionantă în lumea modei și este unul dintre cei mai populari și respectați creatori de modă ai țării noastre. Cătălin Botezatu a muncit din greu pentru a-și crea un nume în industrie, iar eforturile și sacrificiile făcute de-a lungul anilor au fost răsplătite.

Deși se bucură de un succes imens, Bote recunoaște că este un perfecționist convins și apelează la metode mai dure pentru a fi exigent cu modelele sale, în backstage, pentru ca totul să iasă fără greșeli.

Cătălin Botezatu a pus în scenă defilări de modă spectaculoase în toate colțurile lumii, însă, de departe, show-ul său preferat a fost cel realizat, recent, în Grecia. Bote a chemat 10 fete și 2 băieți din România pentru a completa lista de fotomodele pusă la dispoziție de organizatorii eleni.

„Mai frumos decât să faci prezentarea la Acropole, în fața a 6.000 de persoane, cu Acropole în spate, cu un show de 80 de outfit-uri, cu 45 de modele, cu toate vedetele lumii și ale Greciei, nu se poate. A fost divin!

Rareori vin cu modele de acasă. 90% sunt modele internaționale. Fac casting în orașul respectiv. Cum am făcut acum la Paris, am făcut și în Atena, și New York. Mint.

La Atena am avut 10 românce și 2 băieți, dar restul, până la 45, au fost toate națiile.”, a mai declarat designerul pentru sursa citată.