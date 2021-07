Ce a discutat Ianis Hagi cu Steven Gerrard despre viitorul lui la Rangers: ”Am încercat să rămân calm”

Ianis Hagi a dat tot din casă. Internaționalul român a povestit, pentru prima dată, ce a discutat cu selecționerul Steven Gerrad înainte de a semna contractul cu cei de la Glasgow Rangers. Care a fost cea mai mare temere a fiului lui Gică Hagi.

Ianis Hagi are o carieră strălucită în fotbal. Fiul regelui fotbalului românesc este starul echipei scoțiene Glasgow Rangers. Recent, prințul Ianis a povestit cum au decurs negocierile pentru transferul său în Scoția și ce a discutat cu Steven Gerrard înainte de a îmbrăca tricoul alb-albaștrilor scoțieni.

„In mod clar eram incantat sa vorbesc cu Steven Gerrard. Am incercat sa raman calm si sa pun intrebarile corecte pentru a afla unde ma incadrez in planurile lui. Am vorbit despre mici detalii tactice si despre cum isi dorea sa readuca clubul la cel mai inalt nivel, acolo unde apartine. M-am indragostit de Rangers. Simteam ca trebuie sa merg mai departe, iar Rangers a batut la usa.

La 22 de ani, Ianis Hagi a primit oferte de la cele mai mari cluburi de fotbal din lume, precum Sevilla, Lazio și Galatasaray. Cât privește revenirea la Viitorul Constanța și timpul petrecut la echipa italiană Fiorentina, Ianis nu a avut multe de zis:

„Nu as spune ca a fost un pas inapoi, intr-un an si jumatate am invatat atat de multe lucruri. Sa fac pasul in Italia la acea varsta a fost un lucru major pentru mine si a fost bine sa fiu in acelasi vestiar cu 15 jucatori internationali si sa ma antrenez cu ei zilnic.

Jucatorii de pe pozitia mea, de numar 10, erau Mauro Zarate, Federico Bernardeschi si Josip Ilicic, care au avut cariere importante la un nivel inalt, am invatat extrem de mult doar fiind in jurul lor.

A fost parte din procesul meu de a fi fotbalist. Cand m-am intors in Romania pentru un an si jumatate, am fost cel mai bun jucator din playoff-uri pentru doi ani la rand, asta arata cat de mult m-am dezvoltat.

M-am simtit matur datorita tuturor experientelor prin care am trecut. Daca stii sa iei lucrurile pozitive din cele neagative, asta e cel mai important lucru”, a declarat mijlocasul roman.”, a conchis Ianis Hagi pentru sursa citată.