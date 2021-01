Ce le-a făcut Elena Lasconi angajaților ei, chiar azi. Așa trebuie să procedeze toți primarii

Elena Lasconi, fosta prezentatoare de la Pro TV, actualmente primăriță a orașului Câmpulung Muscel, a început să-și verifice angajații de la Primărie cu aparatul etilotest, să vadă care a consumat alcool.

Unul dintre angajații testați de Elena Lasconi a fost găsit cu alcoolemie de 0,85 la mie în aerul respirat.

Până acum au fost verificați doi angajați.

Elena Lasconi a devenit anul trecut primar al orașului Câmpulung Muscel. Ea a fost prezentatoare la Prot Tv din 1995, însă în 2020, după 25 de ani de carieră, aceasta a demisionat. A decis să se implice în politică, candidând ca primar în orașul în care deține o casă de aproximativ 15 ani.

„Nu vreau să mai fac parte din categoria celor care se iau cu mâinile de cap că ”aoleu, cine ne conduce?!“ şi să încerc să fac ceva concret. Eu iubesc Câmpulungul, renunţ la cariera mea pentru a aduce municipiul în secolul XXI şi a schimba viaţa oamenilor in bine. Refuz să mai fac parte din categoria oamenilor care se plâng de cine ne conduce. Vreau şi pot sa fac ceva cu adevărat important şi tocmai de aceea am nevoie de o echipă bună. Dacă voiam sa ”bifez” o carieră politică era simplu să iau in calcul europarlamentarele sau alegerile parlamentare. Eu am ales Câmpulung, un oraş fără miză, pentru că iubesc oamenii de aici, tradiţia, istoria. Putem schimba România începând chiar cu un oraş mic, precum Câmpulung. Pentru că aici este un potenţial extraordinar”, motiva Elena Lasconi intenția de a candida.