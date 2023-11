Ce lasă în urmă Matthew Perry după moartea sa: ‘Aș vrea să se vorbească și despre asta’

Moartea lui Matthew Perry a venit ca un fulger pentru toți cei care l-au iubit. Marele actor, devenit celebru pentru serialul Friends, s-a stins din viață când nimeni nu se aștepta. Cu mult timp înainte de tragedie, a lăsat un „testament” pe care spera că cei care l-au apreciat îl vor lua în seamă și trata ca atare. Care a fost marea teamă a starului internațional.

Matthew Perry a fost unul dintre cei mai iubiți actori ai timpurilor noastre. A avut roluri în producții importante, dar serialul Friends a fost cel care i-a adus un adevărat succes în cariera sa. A fost cunoscut în toată lumea, dar își dorea cu totul altceva.

Vedeta nu s-a ascuns niciodată și a recunoscut că a avut multe probleme de-a lungul vieții sale și nu a luat mereu cele mai bune decizii. A căzut în patima alcoolului, a drogurilor și a avut multe probleme, dar nu a uitat niciodată să fie om.

Totuși, și-a dorit ca oamenii să vorbească, după moartea lui, și despre tot ajutorul pe care l-a făcut pentru ceilalți. Se aștepta să fie amintit, peste tot, rolul lui din Friends, dar ar fi fost mai împăcat dacă cei din jur precizau și cum le-a fost alături oamenilor aflați în situații similare cu ale lui.

Actorul a dus o luptă grea cu alcoolul și drogurile, ajunsese dependent de opioide și a suferit mult din cauza cancerului cu care a fost diagnosticat. Avea doar 49 de ani când a primit vestea tragică, dar a continuat să lupte.

Marele actor al acestei lumi a fost recunoscător faptului că s-a vindecat și a luat viața de la început. Astfel, a decis să îi ajute și pe cei din jur și o făcea ori de câte ori avea ocazia.

Pentru că experiențele prin care a trecut l-au marcat complet, a decis să deschidă o clinică de dezintoxicare pentru cei cu adicții. Aici, cei cu probleme scăpau de cele mai mari vicii, realizare despre care și-ar fi dorit să se vorbească și după decesul lui.

Exact ca într-un testament, a precizat cât speră ca oamenii nu vor uita cine a fost, cu bune și rele, realizări și eșecuri, dar nici de bunătatea care l-a caracterizat mereu.

„Și am creat Casa Perry din Malibu, o clinică de dezintoxicare pentru cei cu adicții. Am scris și piesa mea The End of Longing, care este un mesaj personal către lume, o formă exagerată a mea ca alcoolic. Am avut ceva important de spus oamenilor ca mine și celor care iubesc oameni ca mine.

Când voi muri, știu că oamenii vor vorbi despre Friends, Friends, Friends. Și mă bucur de asta, mă bucur că am făcut o muncă solidă ca actor și că le-am oferit oamenilor bucurie, dar când voi muri, în ceea ce privește așa-zisele mele realizări, ar fi bine dacă serialul Friends ar fi enumerat cu mult în urma lucrurilor pe care le-am făcut pentru a încerca să ajut alți oameni.

Știu că nu se va întâmpla, dar ar fi frumos.”, spunea regretatul actor.