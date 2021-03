Ce l-au obligat fanii pe Dorian Popa să facă. Artistul nu a avut de ales, a executat imediat VIDEO

Dorian Popa se supune din nou fanilor săi! Artistul își ascultă deseori urmăritorii, fapt pentru care și de ani buni se bucură de o comunitate imensă în mediul online. Ce a trebuit să facă pentru cei care îl iubesc?

Cunoscutul actor și cântăreț răspunde deseori la cele mai nebune provocări din partea fanilor care abia așteaptă să-i vadă reacțiile. Cu ajutorul personalității sale, cunoscutul jurat de la „Nex Star” a reușit să se facă din ce în ce mai plăcut.

Amintim că succesul și mai mare al vedetei a început odată cu canalul său de YouTube. Acesta îi întreabă pe internauți care sunt cele mai în vogă sau nebune provocări, ulterior se filmează făcându-le.

Acum, actorul a fost nevoit să stea 24 ore întregi în mașină. Fiecare moment din ziua cu pricina a fost filmat și încărcat pe contul de Instagram al artistului. Orele au trecut mai ușor pentru că a avut parte de compania lui Cheluțu.

Cu toate astea, greul s-a resimțit când a venit vorba să se antreneze, lucru peste care n-a putut trece pentru că adoră să se mențină în formă. Deși mulți ar fi crezut că provocarea era una foarte dificilă, cu un laptop cu ajutorul căruia s-a delectat cu câteva filme și mâncare din belșug orele s-au scurs destul de repede. Pe canalul oficial al acestuia se pot găsi numeroase filmulețe hazlii și detalii din viața de zi cu zi a acestuia.

”Nu ne-am planificat nimic, totul a venit super natural, am zis că această casă va dezvolta relaţia noastră cu siguranţă. Îmi este frică de ideea de copilaş nu din punct de vedere financiar, nu din punct de vedere al împlinirii relaţiei noastre… am avut nişte pieteni care au avut probleme cu copilaşii la naştere. Mă sperie atât de tare ideea asta, chiar şi după naştere. Cred că este o chestie de laşitate într-un fel… Încă îmi e frică. Nu îmi dau seama. Eu făcând sport, iau nişte suplimente nutritive, nişte chestii care cu siguranţă mă fac să nu fiu clar în acest moment apt să dau viaţă unui bebeluş. Şi dacă vreau să fac asta trebuie clar să urmez nişte paşi de curăţare, nu trebuie să te joci. Cred că m-aş căuta şi sub unghia mică de la picior”

Dorian Popa (Sursa: viva.ro)