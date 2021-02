Dorian Popa, mărturisire intimă despre problema lui. De ce nu poate face copii, de fapt

Dorian Popa și Claudia Iosif formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbizul românesc. De-a lungul relației, însă, au existat scurte interviuri pe care le-au oferit ba împreună, ba separat. Având o relație de aproape 10 ani, una dintre întrebările de bază puse de reporteri a fost despre copil. Răspunsul a venit de la artist, în cadrul unui interviu pentru revista VIVA!.

Dorian Popa a mărturisit de ce nu poate face copii

Dorian Popa și-a început discursul printr-o mărturisire nu de mulți știută. El a precizat că a rămas cu sechele după ce câțiva dintre prietenii lui au trecut prin anumite traume cu bebelușii, atât înainte de venirea acestora pe lume, cât și după. Speră să își învingă această temere în viitor.

„Nu ne-am planificat nimic, totul a venit super natural, am zis că această casă va dezvolta relaţia noastră cu siguranţă. Îmi este frică de ideea de copilaş nu din punct de vedere financiar, nu din punct de vedere al împlinirii relaţiei noastre… am avut nişte pieteni care au avut probleme cu copilaşii la naştere. Mă sperie atât de tare ideea asta, chiar şi după naştere. Cred că este o chestie de laşitate într-un fel… Încă îmi e frică. Nu îmi dau seama”, a declarat cântărețul pentru publicația numită.

Pe de altă parte, copilul sigur nu va veni în viitorul apropiat, căci Dorian ia anumite suplimente nutritive care nu sunt indicate pentru viitorii părinți. Pentru moment, nu are de gând să renunțe la ele.

„Vrem să adoptăm un copil, pe lângă cel biologic”

„Binînțeles că ne gândim la un copil. E normal într-un cuplu și eu deja am 36 de ani si e normal să mă gândesc. Sincer, nu cred că am spus chestia asta până acum, eu am vorbit cu Dorian și de o eventuală înfiere a unui copil, pe lângă copilul nostru biologic, pentru că mi se pare un lucru nobil. Îmi doresc mult chestia asta. Nu se pune problema unei necesități de a înfia, ci după un copil biologic va urma și chestia asta.

Și el e foarte încântat de idee. Eu nu cred în căsătorie, chiar nu sunt interesată de acest lucru, nu-mi aduce nimic în plus, deci nu contează dacă va fi înainte sau după. Din punctul meu de vedere, petrecerea de nuntă pentru mine a devenit – îmi cer scuze pentru oamenii care au făcut chestia asta – dar un pic, așa, un bal mascat. Oamenii nu mai vin de plăcere, ci de necesitate”, declara Claudia Iosif în 2018, într-un interviu pentru Antena Stars.