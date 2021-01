Ce l-a obligat Silvana Rîciu pe soțul ei să facă pentru a rămâne gravidă. A spus totul abia acum

Silvana Rîciu a rămas gravidă la 40 de ani. Ea a stabilit împreună cu soțul său Nicușor Ionița, ca după nuntă să conceapă un copil. Așadar, pentru ca să facă acest lucru, cei doi au decis să se grăbească. Cum a reușit cântăreața să rămână însărcinată?

Atunci, cei doi soți, proaspăt căsătoriți s-au hotărât să lucreze organizat. Aceștia și-au făcut calculele și au stabilit perioadele în care să facă amor, în funcție de zilele în care Silvana era mai fertilă.

”După nuntă, prima dată am încercat să rămân însărcinată în octombrie. Eu mi-am calculat perioada fertilă, am și extins-o o zi înainte, una după, ca să fiu sigură, dar nu s-a întâmplat în luna aceea. Și bine că nu s-a întâmplat pentru că am avut intervenții stomatologice destul de grele și ar fi trebuit să fac întrerupere de sarcină din cauza anesteziilor.

Apoi am intrat în post, de sărbători nu se face așa ceva, iar pe 4 ianuarie am rămas însărcinată. Nicușor mi-a tot luat teste de fertilitate, de ovulație, ca să știm când e perioada bună. Noi am plănuit totul, nu se putea să ratăm și luna aia.”, au spus cântăreața și soțul său pentru Star Popular.