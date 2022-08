Ce l-a nemulțumit pe Nicolae Dică, după ce FCSB a câștigat cu 1-0 meciul Dunajska Streda. „Trebuia să facem asta”

Nicolae Dică și FCSB au câștigat din nou în cupele europene, după succesul spectaculos din returul cu Saburtalo Tbilisi. Joonas Tamm a marcat singurul gol al partidei cu Dunajska Streda și roș-albaștrii au prima șansă la calificarea în play-off. Antrenorul nu a fost însă foarte mulțumit. Nu i-au plăcut ultimele 20 de minute și a cerut să-i fie aduși jucători cu experiență.

FCSB s-a impus cu 1-0 în deplasarea din Slovacia în meciul cu Dunajska Streda, din prima manșă a turului trei preliminar din Europa Conference League. Joonas Tamm a marcat singurul gol al partidei, după o lovitură liberă executată de Risto Radunovic.

„Ştiam că întâlnim o echipă bună, consider că am făcut 70 de minute bune. Mă refer în prima repriză unde am avut un început de meci bun. Ne-am creat ocazii de a marca, am reuşit să punem o presiune pe adversar. Într-adevăr şi ei şi-au creat o ocazie dintr-o fază fixă şi au avut câteva centrări. A fost o repriză bună, am fost agresivi pe faza defensivă.

În a doua repriză am început bine, ne-am creat ocazii de a marca. Apoi am avut un moment în care am făcut un pas înapoi, ceea ce nu trebuia să se întâmple. Dar am avut reacţie după, am reuşit să marcăm gol”, a declarat la finalul partidei tehnicianul formației române.