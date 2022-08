Gigi Becali a făcut „lumină” în cazul Florin Tănase. Ce spune patronul FCSB după ce chinezii au amenințat că merg la FIFA

Gigi Becali nu își face emoții că FCSB va avea probleme după ce Florin Tănase s-a răzgândit și a semnat cu o formație din Emiratele Arabe Unite, după ce își dăduse acordul pentru un contract în China. Omul de afaceri a explicat situația și a spus că nu se teme de un proces la FIFA.

Gigi Becali este gata de un război în instanță, în care să facă echipă cu Florin Tănase, după ce oficialii formației Shanghai Port s-au supărat că jucătorul s-a răzgândit și nu a semnat contractul, după ce își dăduse acordul. Au existat chiar informații că fostul căpitan de la FCSB ar fi parafat chiar un pre-contract.

Conducătorii formației chineze au aflat că Tănase va pleca în Emiratele Arabe Unite, unde va efectua vizita medicală Al Jazira, și sunt gata să ducă acest caz la judecata FIFA.

„Este un scandal al impresarilor în acest moment. E adevărat, am spus că noi am semnat, clubul adică, dar am făcut-o cu o firmă care să ne reprezinte în acest transfer și care trebuia să vină cu o ofertă.

Dar, nu ne-a mai convenit oferta chinezilor și ne-am reorientat”, a declarat Gigi Becali.