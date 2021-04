Georgiana, gest superb pentru Jador după eliminarea de la Survivor România 2021. Ce a făcut tânăra EXCLUSIV

Eliminarea lui Jador, de la “Survivor Romania”, filmată de la Kanal D, în Republica Dominicană, era de așteptat. Asta în condițiile în care acesta avea mari probleme la picior, în urma accidentărilor repetate. Unul dintre marii favoriţi ai premiului de 250.000 de lei este însă nerăbdător să revină în țară. Unchiul și tatăl lui au dezvăluit pentru impact.ro, care-s primele lucruri pe care Jador le va face la sosirea în București. Își va revedea fosta iubită, care l-a iertat. Și, neapărat, va merge la spital, pentru un control medical amănunțit.

După mai multe accidentări, a venit și decizia implacabilă. Jador avea să fie eliminat din competiție, deși era favorit la câștiagrea marelui premiu. Cu toate astea, Romeo Dumitrache, tatăl solistului, ne-a declarat că se bucură de întoarcerea fiului său acasă.

El a mai adaugat că ceea ce contează în ultimă instanţă este sănătatea: “Asta e cea mai importantă. Sănătatea e mai presus de orice, pe lumea asta!”. Pe de altă parte, Romeo Dumitrache, tatăl solistului, acuză şi doza incredibilă de ghinion cu care fiul lui s-a confruntat în ultima lună la “Survivor”, în Republica Dominicană. El mai afirmă că mama lui Jador a fost prima care a intuit finalul prezenţei fiului său în concurs.

Simona, soţia mea, mi-a spus încă de luni că simte că Jador al ei vine acasă până de Florii. Aşa m-a ţinut până mai ieri, când am aflat cu toţii deznodământul. Ce să faci, inimă de mamă, ştie ea bine ce ştie!”, ne-a împărtăşit situaţia, uşor amuzat, acelaşi Romeo Dumitrache.

Tatăl lui Jador ştie deja şi care va fi programul fiului său în următoarea perioadă de timp: “Nu am vorbit încă cu el, nici măcar telefonic până vineri la prânz, dar ştiu sigur că de Paşti e aici. Vom face o mare sărbătoare fiindcă se întoarce acasă un mare învingător, o vedetă!”.

La rândul său, unchiul lui Jador, Iulian Dumitrache, spune şi el că Jador revine ca o mare vedetă, dar şi că acesta va petrece mai întâi câteva zile la Bucureşti.

“Ştim că are acele probleme de rezolvat cu piciorul. Dar cred că va sta mai întâi câteva zile la Bucureşti. Mai întîi pentru a vedea cum stăm cu producţia sa video. Abia apoi va merge la părinţi, acasă, la Bacău.

În plus, la Bucureşti, Jador va consulta o serie de medici, pe tema recuperării piciorului stâng. Solistul a fost afectat de accidentarea suferită în Dominicană, dar se va revedea şi cu iubita lui, Georgiana, “un om foarte simplu şi frumos”, cum o caracterizează unchiul lui Jador, Iulian.

Ce spunea Jador, despre Georgiana Elisei, absolventă a Universității Politehnice, din București, înainte de ”Survivor”:

”Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea.

Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”.