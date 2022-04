Ce job are ucraineanca ajutată cu 200 de lei într-o benzinărie din România. Yulia Chernitskaya s-a angajat la noi. Femeia nu a vrut să trăiască din mila numănui, astfel că și-a luat un job. Tânăra a locuit pentru puțin timp într-un hotel din București, însă și-a găsit de lucru într-un alt oraș din România, acolo unde s-a și stabilit.

Yulia Chernitskaya, ucraineanca ajutată cu 200 lei de un conațional de-al nostru într-o benzinărie din România, s-a angajat ca antrenoare de fitness într-un centru de profil din Brașov. Astfel, tânără a părăsit hotelul din București, unde a locuit pentru scurt timp, și s-a mutat la Brașov.

Pe rețelele sociale, frumoasa antrenoare a povestit experiențele pe care le-a trăit de când a ajuns ca refugiată din calea războiului în România. De asemenea, aceasta nu a uitat să mulțumească de fiecare dată pentru ajutorul primit, dar și pentru ospitalitatea dovedită de România pentru refugiații din Ucraina.

Acum, ucraineanca postează aproape zilnic fotografii de la actualul loc de muncă.

„De ce sunt în Romania și nu în UK sau Canada? Pentru că e ora 6 și sunt la granița cu casa. Sunt în așteptare. Mă simt mult mai bine mental. Știi când mi-a fost ușor? Primele zile, am crezut că suntem în siguranță, dar nu credeam că îmi va fi așa de greu. Acest sentiment devine mai puternic pe zi ce trece. 5 aprilie se împlinește o lună de când am plecat din Ucraina. Asta e pentru totdeauna pentru mine. Am decis să schimb locurile și să mă mut mai aproape de muncă timp de 2 săptămâni. Am decis să închiriez casa. Trăiesc pe cont propriu de la 16 ani și departe atât de mult timp mă torturează până la rănile din inima mea. Mesajul de multumire persoanelor care ne-au întins o mână de ajutor și ne-au dat locuințe va fi separat”, a scris aceasta pe pagina personală de Facebook.