SUA l-a dat de gol pe Vladimir Putin. Care e realul scop al războiului Rusia – Ucraina

SUA l-a dat de gol pe Vladimir Putin. Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a dezvăluit care este, de fapt, adevăratul scop al războiului dintre Rusia și Ucraina. Oficialul a avertizat că în cazul unei „provocări” la adresa securității Statelor Unite și a celorlalte țări membre NATO, acestea vor răspunde „ferm și unit”.

Lloyd Austin a susținut un discurs de deschidere, miercuri, la Pentagon, înainte de întâlnirea cu ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht. Oficialul american a caracterizat conflictul militar din Ucraina ca fiind „războiul ales de Putin”.

Secretarul Apărării din SUA a precizat că intenția președintelui rus nu a fost doar de a ataca Ucraina, unul dintre scopurile reale ale invaziei fiind acela de a „ataca principiile care se află în centrul securității transatlantice”.

Oficialul american a apreciat decizia Germaniei de a aloca 2% din PIB pentru apărare. De partea cealaltă, ministrul german al Apărării a lăudat relația dintre cele două state și a precizat că NATO și Europa au reușit să se unească împotriva liderului de la Kremlin.

„Ne-am întâlnit în vremuri foarte tulburi, iar ceea ce este important pentru mine este că relația transatlantică, în special relația dintre Germania și Statele Unite, este menită să dureze și este durabilă, astfel încât am reușit să arătăm că am reușit să unim NATO, că am reușit să unim Europa împotriva președintelui Putin, sub forma sancțiunilor pe care le-am decis împreună și, mai ales, prin sprijinul pe care l-am arătat aliaților noștri.”, a declarat ministrul german al Apărării, potrivit sursei citate.”, a declarat Christine Lambrecht, conform aceleiași surse.