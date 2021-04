Ce își pune în bagaje Ramona Olaru pentru o vacanță de 3 zile. Răzvan Simion a fost uimit

Ramona Olaru este pregătită de o mică escapadă, alături de buna sa prietenă, Bianca, prezentatoarea rubricii Horoscop a emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”.

Ramona Olaru de la Neatza a spus că ea este o fire extrem de organizată, astfel că atunci când trebuie să plece în vacanță se pregătește cu mult timp înainte. Așa va face și de această dată, întrucât frumoasa vedetă va pleca într-o vacanță, scurtă ce-i drept, de trei zile. Deși nu a vrut să dezvăluie încă unde va pleca, aceasta are de gând să nu se zgârcească deloc când vine vorba despre bagajul ei, care va fi unul extrem de voluminos.

Tot în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Răzvan Simion a povestit că săptămâna trecută a făcut pană la una dintre roțile mașinii sale, în timp ce era în trafic. El i-a spus lui Dani, dar și telespectatorilor, cum s-a întâmplat totul.

”Saptamana trecuta am facut o pana in oras, am iesit sa vad daca am pana, a urlat unul la mine, sa mi zica. Am rezolvat”, i-a mărturisit Răzvan lui Dani, care a ținut să-l ”amenințe” și pe Dani

”Astept ziua de marti cand lucrurile se vor inrautati pentru tine”, i-a spus Răzvan lui Dani, referindu-se la ce îi va rezerva horoscopul în ziua de marți, când, potrivit specialiștilor în astrologie, lucrurile se vor schimba, în ce privește zodiile. Discuția a continuat însă, iar Răzvan a mai detaliat:

”Am roata de rezerva la masina, dar e din aia care trebuie umflata si nu stiu unde e compresorul.

Dar ce masina ai tu, Răzvane? Vii să mi-o arati si mie (n.red roata).

In 3 ani nu am facut niciodata pana si am stat si m am uitat ca vitelul la poartea noua. A venit un domn dragut si m-a rezolvat.

De ce nu ai plecat cu un taxi?

Și să las mașina acolo? Asta am și făcut, am stat până a venit cineva sa ma ajute”, a fost discuția dintre Răzvan și Dani.